Sophia Thomalla wird 31: Krass, so anders sah sie früher aus

Sophia Thomalla kann heute gleich zwei Dinge feiern: Zum einen hat sie einen Moderationsjob an Land gezogen und sie feiert heute ihren 31. Geburtstag.

Auf Instagram machte Sophia Thomalla bekannt, dass sie einen neuen Job ergattert hat, sie ist Moderatorin bei der RTL und TVNOW Show „Are you the one?“

Ihr neuer Job

Unter einem neuen Bild, aufgenommen in Griechenland, auf Instagram schrieb sie: „Sommer, Sonne, Pool und Cocktails? Genau mein Ding! Junge Leute beim Balzen, zoffen und zanken zuschauen und das auch noch kommentieren und bewerten dürfen? Noch mehr mein Ding! Ich moderiere die zweite Staffel von „Are you the one“.“ Die 2. Staffel des TVNOW Originals wird Anfang 2021 zu sehen sein.

Schon immer im Rampenlicht

Noch dazu feiert Thomalla heute ihren 31. Geburtstag. Ein Grund mal zu schauen, wie die Berlinern eigentlich zu Teeniezeiten aussah. Denn durch ihre berühmte Mutter Simone Thomalla und ihren Ex-Stiefvater Rudi Aussauer stand Sophia schon seit Kindertagen im Rampenlicht.

Events und Rote Teppiche lernte sie schon früh kennen und es ist kaum verwunderlich, dass aus ihr heute eine echte Rampensau geworden ist. Schließlich ist sie nichts anderes gewohnt.

So süß sah sie damals aus

Auf dem Bild mit ihrer Mama Simone ist Sophia gerade einmal 14 Jahre alt. Sie trägt ein rotes Oberteil und leichte Strähnchen in den Haaren. Etwas pausbäckig und schüchtern lächelt sie in die Kamera.

Schon damals war Sophia ein echt hübscher Teenager, der heute zu einer sexy Frau herangewachsen ist. Heute setzt sie auf knappe Outfits, provozierende Sprüche und ihre echte Berliner Schnauze.

Ihre Männer

Seit über einem Jahr ist Thomalla mit dem Fußballer Loris Karius zusammen und sie führten eine Fernbeziehung, denn er kickte in Istanbul. Nun wird er nach Berlin zu Union wechseln und die beiden werden zusammen ziehen.

In der Vergangenheit pflegte sie ihre Vorliebe für Bad Boys, war unter anderem mit Rammstein-Rocker Till Lindemann, Sänger Andy LaPlegua und Gavin Rossdale liiert.

