Ein Garten zum Wohlfühlen – wie wir eine angenehme Atmosphäre schaffen

Sebastian Wagner | 27.01.2025, 14:58 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Ein eigener Garten muss keine teure Investition sein, denn selbst wenn man kein Geld für einen Kauf hat, bleibt immer noch die Pacht. Es spricht also wenig dagegen, einen Garten zu bewirtschaften. Vielmehr sollten wir uns darum Gedanken machen, wie wir den Garten so gestalten und nutzen, dass er zu einer Wohlfühloase wird. Die Atmosphäre ist schließlich das, was einen einladenden Garten von einem zweckmäßigen abhebt.

An einem Gartenstil orientieren

Natürlich können wir unseren Garten ganz nach den eigenen Wünschen gestalten. Trotzdem ist es besser, sich an einem bestimmten Gartenstil zu orientieren, um ein harmonisches Gesamtkonzept zu schaffen. Die Auswahl an Gartenstilen ist groß und reicht von asiatischen Konzepten wie dem Japanischen Garten über europäische wie dem Spanischen Garten bis hin zu minimalistischen wie dem Steingarten. Alle Gartenstile haben ihren ganz eigenen Flair, weswegen es keinen gibt, der automatisch besser oder schlechter ist als ein anderer. Es kommt ganz darauf an, was uns persönlich gefällt und wie viel wir in den Garten investieren möchten.

Gemütliche Sitzecken einrichten

Durch den Garten zu spazieren, macht definitiv Freude, aber gelegentlich möchten wir uns einfach nur hinsetzen und die frische Luft genießen. Ganz zu schweigen von Momenten, in denen wir mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden plaudern wollen. Genau deswegen braucht es Sitzecken mit komfortablen Möbeln. Entgegen der weitläufigen Meinung geht es hierbei nicht nur um Stühle, Sofagarnituren und Tische aus Rattan oder einem anderen witterungsbeständigen Material. Selbst weniger offensichtliche Möbel wie ein Beistelltisch haben ihre Daseinsberechtigung. Als praktische Ablagefläche eignet er sich wunderbar für Bücher, Getränke und Snacks.

Dekorative und funktionale Beleuchtung nutzen

Zugegebenermaßen sind Beleuchtungskonzepte für den Garten mit gewissen Hürden verbunden. Zum einen müssen wir die Leuchten vor Hagel, Regen und Schnee schützen, zum anderen braucht es – sollten wir nicht ausschließlich Solarlampen nutzen – Anschlüsse an Stromquellen. Bei der Beleuchtung geht es vor allem um zwei Dinge: Dekoration und Funktionalität. Durch Leuchtmittel wie Lichterketten schaffen wir eine einladende und warme Atmosphäre, während Bewegungsmelder gut zur Beleuchtung von Wegen sind. Eine Beleuchtung von Wegen zur Abend- und Nachtzeit ist notwendig, da es andernfalls zu Unfällen wie Stürzen kommen kann. Neben elektronischen Lichtquellen bieten sich auch natürliche wie Fackeln und Feuerstellen an. Wichtig ist nur, dass wir uns der möglichen Brandgefahr bewusst sind. Sicherheitshalber ist es besser, nach jeder Nutzung etwas Sand über die Flammen zu streuen.

In ein Gartenhaus investieren

Mit einer gemütlichen Sitzecke im Außenbereich ist bereits für Komfort gesorgt. Bei schlechtem Wetter möchten wir jedoch nur ungern draußen sitzen. In solchen Situationen bietet sich ein gemütliches Gartenhäuschen mit Überdachung an. Es sorgt dafür, dass wir bei jeder Gelegenheit einen Rückzugsort haben. Große Gartenhäuser eignen sich zudem zur Aufbewahrung von Dingen wie Kissen, Spielzeug und Werkzeugen. Das macht sie zu einem wichtigen Ankerpunkt in jedem Garten. Ist das Gartenhaus isoliert, besitzt es einen Stromanschluss und soll es besonders gemütlich sein, dann muss dort nicht einmal ein Gartenmöbel stehen. Für eine entspannte Auszeit bieten sich auch bequeme Innenmöbel wie ein VidaXL Massage Stuhl an.

Elemente mit Wasser integrieren

Zumindest das ein oder andere Element mit Wasser gehört in jeden Garten. Selbst einfache Bewässerungssysteme haben eine beruhigende Wirkung und sorgen für Naturverbundenheit. Bei Wasserspielen wie einem plätschernden Bach oder kleinen Brunnen gilt das umso mehr. Wer noch einen draufsetzen möchte, kann einen Teich anlegen. Selbst ein kleiner Teich trägt maßgeblich zu einer gemütlichen Atmosphäre im Garten bei und eignet sich als Lebensraum für verschiedene Tiere wie Fische, Frösche und Insekten.

Pflanzen harmonisch kombinieren

Nicht zuletzt geht es auch um Pflanzen, denn sie bilden das Herzstück jedes Gartens. Hier gibt es praktisch keine Einschränkungen und ob wir besonders bunte oder schlichte Pflanzen wählen, bleibt uns überlassen. Hauptsache, die Harmonie kommt nicht zu kurz. Die verschiedenen Pflanzen müssen zueinanderpassen, damit ein stimmiges Ambiente entsteht. Von Kunstpflanzen ist abzuraten. Während sie in Wohnräumen eine interessante Wahl darstellen, wirken sie im Garten schnell unnatürlich, was das Gesamtbild negativ beeinträchtigt.