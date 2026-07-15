Fenster im B2B: Was Händler vor der ersten Bestellung prüfen sollten

Sebastian Wagner | 15.07.2026, 10:14 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Wer im Fensterhandel mit einem neuen Hersteller startet, sollte vor der ersten Bestellung mehr prüfen als nur den Preis. Entscheidend sind auch technische Daten, verständliche Unterlagen, verfügbare Muster und klare Abläufe bei Lieferung und Reklamation. So lässt sich besser einschätzen, ob die Zusammenarbeit im Alltag zuverlässig funktioniert.

Erste Bestellung im Fensterhandel: Worauf Händler achten sollten

Eine erste Bestellung im Fensterhandel ist mehr als ein Testkauf. Händler sollten vorher prüfen, ob der Hersteller nicht nur passende Produkte liefert, sondern auch verlässliche technische Daten, klare Unterlagen und verständliche Abläufe bietet.

Denn der Händler steht später selbst im Kontakt mit dem Endkunden. Er muss Fragen zu Wärmedämmung, Schallschutz, Sicherheit, Lieferzeit und Montage beantworten können. Deshalb lohnt es sich, vorab genau hinzusehen – nicht nur beim Preis, sondern auch bei Qualität, Dokumentation und Zusammenarbeit.

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Produktprogramm und technische Parameter prüfen

Vor der ersten Bestellung sollten Händler prüfen, ob das Sortiment des Herstellers zu den typischen Anfragen ihrer Kunden passt. Wichtig sind dabei nicht nur Standardfenster, sondern auch Lösungen für Modernisierungen, energieeffiziente Neubauten, Geschäftsräume oder größere Verglasungen.

Dabei sollten vor allem diese Punkte geklärt werden:

– verfügbare Profilsysteme und Fensterarten,

– Uw-Wert, also der Wert für die Wärmedämmung des gesamten Fensters,

– mögliche Glasaufbauten und Schallschutzwerte,

– Sicherheitsausstattung und passende Beschläge,

– Farben, Dekore und Oberflächen,

– Kompatibilität mit Rollläden, Raffstores, Moskitonetzen oder Terrassentüren,

– Möglichkeiten für Sondermaße und individuelle Ausführungen.

Dokumentation, CE-Kennzeichnung und Nachweise kontrollieren

Vor der ersten Bestellung sollten Händler prüfen, ob der Hersteller alle wichtigen Unterlagen bereitstellt. Diese Dokumente sind nicht nur für die Ablage wichtig. Sie helfen auch bei der Beratung, bei technischen Rückfragen, bei der Abstimmung mit Montageteams und im Reklamationsfall.

Besonders wichtig sind:

– Leistungserklärung, also die Erklärung zu den zugesicherten Eigenschaften des Produkts,

– CE-Kennzeichnung,

– Angaben zum Uw-Wert, zu Glas, Profilen und Beschlägen,

– Garantiebedingungen,

– Montage- und Bedienungsanleitungen,

– Nachweise zu geprüften oder deklarierten Produkteigenschaften.

Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass das Fenster nach den geltenden europäischen Vorgaben bewertet wurde und die erklärten Eigenschaften nachvollziehbar dokumentiert sind. Für Händler ist das wichtig, weil sie diese Informationen später selbst an Kunden, Planer oder Monteure weitergeben müssen.

Muster vor der ersten Bestellung anfordern

Vor der ersten Bestellung sollten Händler prüfen, ob der Hersteller Muster bereitstellt. Das können zum Beispiel sein:

– Farbmuster und Dekore,

– Profilabschnitte,

– Musterecken oder Rahmenstücke,

– technische Produktkarten,

– Fotos von realisierten Projekten,

– Unterlagen für Verkaufsgespräche.

Muster helfen dabei, Farbe, Oberfläche, Profilqualität und Verarbeitung besser einzuschätzen. Das ist besonders wichtig, wenn Fenster für Händler später im eigenen Showroom, beim Aufmaß oder im Kundengespräch präsentiert werden.

So lassen sich Missverständnisse vor der Bestellung reduzieren. Der Händler sieht nicht nur technische Daten, sondern kann das Produkt auch praktisch bewerten.

Lieferzeiten, Verpackung, Montagehinweise und Reklamationen klären

Neben dem Produkt selbst sollten Händler auch die Abläufe rund um die Bestellung prüfen. Wichtig sind vor allem:

– realistische Lieferzeiten, auch in der Saison,

– klare Bestätigung von Maßen, Farben und Ausstattung,

– sichere Verpackung für den Transport,

– verständliche Kennzeichnung einzelner Elemente,

– Montagehinweise für die ausführenden Teams,

– klare Regeln für Reklamationen und Transportschäden,

– feste Ansprechpartner für technische Fragen.

Ein Hersteller wie Domel, der auf seiner Website unter anderem Garantieinformationen und Dokumente zum Download bereitstellt, kann Händlern eine nachvollziehbare Grundlage für die Zusammenarbeit bieten. Für den Fensterhandel zählen auch klare Bestellabläufe, technische Informationen und verlässliche Kommunikation nach der Bestellung. Das hilft Händlern, eigene Kunden sicher zu beraten und Rückfragen zur Lieferung, Montage oder Reklamation schneller zu klären.

Zusammenfassung: Was Händler vorab klären sollten

Die erste Bestellung sollte im Fensterhandel nicht nur als Preisvergleich verstanden werden. Händler sollten vorher prüfen, ob technische Daten, Unterlagen, CE-Kennzeichnung, Muster, Lieferbedingungen und Reklamationsabläufe klar geregelt sind.

So lässt sich besser einschätzen, ob der Hersteller zuverlässig arbeitet und ob seine Produkte dauerhaft in das eigene Sortiment passen. Wer diese Punkte vorab klärt, kann Kunden sicherer beraten und die Zusammenarbeit von Anfang an geordneter planen.