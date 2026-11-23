Filmstars, Premieren und Urlaub: Antalya zeigt seine glamouröse Seite

Sebastian Wagner | 23.11.2026, 12:32 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Ende Oktober gehörte Antalya für eine Woche nicht nur den Urlaubern. Schauspieler, Regisseure und Filmfans kamen an der türkischen Mittelmeerküste zusammen, um beim 63. Internationalen Golden Orange Filmfestival neue Produktionen zu entdecken. Zwischen Premieren und Preisverleihungen rückte eine Stadt ins Rampenlicht, die viele Deutsche vor allem mit Strandhotels verbinden. Dabei hat Antalya längst eine kulturelle Seite entwickelt, die einen genaueren Blick verdient. Der diesjährige Festivalabschluss lieferte dafür reichlich Gesprächsstoff.

Besonders auffällig ist der Zeitpunkt. Wenn die großen Sommerferien vorbei sind und die Strände ruhiger werden, beginnt in Antalya eine spannende Phase für Kulturinteressierte. Filmvorführungen, Konzerte und Veranstaltungen sorgen dafür, dass das öffentliche Leben keineswegs zum Stillstand kommt. Reisende können ihren Aufenthalt mit einem Kinobesuch oder einem Konzert verbinden, statt ausschließlich am Pool zu liegen. Das ist eine interessante Alternative zum klassischen Pauschalurlaub, gerade für Menschen, die auch im Urlaub etwas erleben möchten.

Das Golden Orange Filmfestival bringt die Kinowelt nach Antalya

Vom 24. bis 31. Oktober 2026 fand die 63. Ausgabe des Internationalen Antalya Golden Orange Filmfestivals statt. Die Veranstaltung zählt zu den traditionsreichsten Filmereignissen der Türkei und reicht bis ins Jahr 1963 zurück. Was als nationale Bühne für türkische Produktionen begann, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem Treffpunkt für Filmschaffende aus unterschiedlichen Ländern. Auf dem Programm stehen heute Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme. Wer sich genauer über die Geschichte und das Programm informieren möchte, findet die entsprechenden Angaben auf der offiziellen Festivalwebsite.

Die Preisverleihung bot einen guten Überblick über die unterschiedlichen Produktionen des diesjährigen Wettbewerbs. Neben der Auszeichnung für den besten Film würdigte die Jury auch Regie und schauspielerische Leistungen. Mehrere Produktionen tauchten in verschiedenen Kategorien auf. Besonders diese Ergebnisse standen bei der Verleihung im Mittelpunkt:

– Bester Film: „Taş ve Tüy“ von Ragıp Türk;

– Beste Regie: Yeşim Ustaoğlu für „Artakalan“;

– Beste Schauspielerin: Öykü Karayel für „Artakalan“;

– Beste Schauspieler: Mehmet Günsür und Mert Fırat für „Hakikatin Ölümü“.

Die Auszeichnungen zeigen, welche Filme und Darsteller bei der Jury besonders viel Aufmerksamkeit erhielten.

Abseits der Preise bot das Festival zahlreiche Gelegenheiten für Gespräche über das Kino selbst. Filmschaffende begegneten ihrem Publikum, diskutierten ihre Arbeiten und tauschten sich über Erfahrungen am Set aus. Am letzten Festivaltag ging es unter anderem um Szenenbildgestaltung und die Frage, wie Filme für Menschen mit Behinderungen besser zugänglich werden können. Auch Dokumentarfilme und Kurzproduktionen erhielten eigene Programmpunkte. Gerade solche Veranstaltungen machen den Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Filmpremiere und einem Festival aus, bei dem sich das Publikum intensiver mit den Werken beschäftigen kann.

Interessant war außerdem der internationale Wettbewerb. Den Preis für den besten Film gewann „The Moon Is a Father of Mine“ von George Ovashvili. Lorenzo Ferro und Lucas Vignale wurden für „The River Train“ als beste Regisseure ausgezeichnet. Dass Produktionen aus unterschiedlichen Ländern neben türkischen Filmen auf dem Programm stehen, erweitert den Blick über die nationale Kinolandschaft hinaus. Für Antalya bedeutet das einen regelmäßigen Austausch mit einer Branche, die sonst vor allem mit Metropolen wie Istanbul oder europäischen Festivalstädten verbunden wird.

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Zwischen Filmkultur, Konzerten und mediterranem Lebensgefühl

Nach dem Festival bleibt Antalya eine Stadt mit zahlreichen Möglichkeiten für einen kulturellen Ausflug. Besonders gut lässt sich das in Kaleiçi beobachten, dem historischen Zentrum mit seinen engen Gassen und restaurierten Häusern. Zwischen kleinen Geschäften, Cafés und Restaurants spielt sich ein anderer Alltag ab als in den großen Hotelanlagen außerhalb der Stadt.

Wer am Nachmittag durch die Altstadt spaziert, kann den Abend anschließend in einer Bar oder einem Restaurant ausklingen lassen. Das wirkt weniger durchgeplant als ein typischer Urlaubstag im Resort.

Auch musikalisch hat die Region einiges zu bieten. Vom 26. November bis zum 12. Dezember 2026 steht laut dem regionalen Veranstaltungskalender das Antalya Piano Festival auf dem Programm. Die Veranstaltungsreihe widmet sich unterschiedlichen musikalischen Richtungen, von klassischen Klavierwerken bis zu Jazz und zeitgenössischen Kompositionen.

Informationen zu Terminen und weiteren Kulturveranstaltungen bietet der Veranstaltungskalender für Antalya. Für Besucher lohnt sich ein Blick auf die jeweiligen Konzertprogramme, denn Veranstaltungsorte und Eintrittsbedingungen können sich unterscheiden.

Wer die kulturelle Seite Antalyas kennenlernen möchte, muss sich nicht auf große Festivals beschränken. Viele Angebote lassen sich auch unabhängig von festen Veranstaltungsterminen entdecken.

Besonders interessant ist dabei die Verbindung zwischen historischem Stadtleben und moderner Unterhaltung. Zu den möglichen Aktivitäten zählen:

– Altstadtbesuch: Spaziergang durch die historischen Gassen von Kaleiçi;

– Kunstausstellungen: Besuch lokaler Galerien und Kulturzentren;

– Live-Musik: Konzerte in Bars und Veranstaltungsräumen;

– Kulinarische Entdeckungen: Regionale Spezialitäten in traditionellen Restaurants;

– Abendprogramm: Theateraufführungen und weitere Kulturveranstaltungen.

Diese Möglichkeiten lassen sich nach persönlichen Interessen kombinieren, ohne dass der gesamte Urlaub einem festen Programm folgen muss.

Hinzu kommt die gastronomische Vielfalt. In den touristischen Bezirken dominieren internationale Restaurants und große Hotelbuffets, während sich in älteren Stadtvierteln zahlreiche Lokale mit regionaler Küche finden. Ein Abend kann mit türkischen Vorspeisen beginnen und später bei Live-Musik enden. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, besucht zusätzlich einen Markt oder erkundet die historische Umgebung. Das muss nicht teuer oder aufwendig sein. Oft reicht es schon, einen Nachmittag außerhalb der eigenen Hotelanlage einzuplanen, um den Aufenthalt abwechslungsreicher zu gestalten.

Für Reisende entsteht daraus eine interessante Mischung. Morgens am Meer sitzen, nachmittags durch historische Straßen laufen und abends ein Konzert besuchen: In Antalya lässt sich das durchaus an einem Urlaubstag verbinden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Entfernungen realistisch eingeschätzt werden. Eine Unterkunft in Belek oder Side liegt nicht unmittelbar neben den kulturellen Einrichtungen im Zentrum von Antalya. Wer gezielt Veranstaltungen besuchen möchte, sollte deshalb bereits bei der Hotelwahl auf die Lage achten. Sonst wird aus einem spontanen Abendprogramm schnell eine längere Fahrt.

So lässt sich ein Kultururlaub in Antalya entspannt organisieren

Ein Aufenthalt rund um ein Filmfestival oder eine Konzertreihe verlangt etwas mehr Vorbereitung als eine gewöhnliche Strandreise. Zunächst sollten die Veranstaltungstermine feststehen, bevor Flug und Unterkunft endgültig gebucht werden. Manche Vorführungen finden nur einmal statt, andere Programmpunkte überschneiden sich zeitlich. Auch die Lage des Veranstaltungsortes kann entscheidend sein. Wer mehrere Abende in der Stadt verbringen möchte, ist mit einem zentral gelegenen Hotel möglicherweise besser beraten als mit einer weit entfernten Ferienanlage. Ein günstiger Zimmerpreis gleicht lange Fahrwege nicht immer aus.

Bei der Anreise kommt ein weiterer Punkt hinzu: Der Flughafen Antalya bedient zahlreiche Ferienorte entlang der türkischen Riviera. Je nach Unterkunft kann die Weiterfahrt deutlich länger dauern als erwartet. Wer mit viel Gepäck reist oder erst spät landet, kann einen Antalya transfer bereits vor dem Abflug organisieren. Dabei empfiehlt es sich, die genaue Zieladresse und die Ankunftszeit anzugeben. Ein privates Fahrzeug ist nicht für jeden Reisenden notwendig, kann aber bei ungünstigen Flugzeiten oder größeren Gruppen eine praktische Lösung sein.

Wer mehrere kulturelle Veranstaltungen besuchen möchte, sollte die einzelnen Termine möglichst früh miteinander abstimmen. Gerade bei Abendveranstaltungen kann die Entfernung zwischen Hotel und Veranstaltungsort eine wichtige Rolle spielen. Hinzu kommen mögliche Änderungen des Programms oder begrenzte Ticketkontingente. Vor der Reise lohnt es sich deshalb, folgende Punkte zu überprüfen:

– Eintrittskarten: Verfügbarkeit und Reservierungsbedingungen kontrollieren;

– Unterkunft: Entfernung zu den Veranstaltungsorten berücksichtigen;

– Transport: Hin- und Rückfahrt für späte Veranstaltungen planen;

– Zeitplanung: Genügend Pausen zwischen Ausflügen vorsehen;

– Veranstaltungsdetails: Aktuelle Uhrzeiten und Veranstaltungsorte prüfen.

Mit einer solchen Vorbereitung bleibt genügend Spielraum für spontane Unternehmungen während des Aufenthalts.

Auch bei der Tagesplanung hilft ein wenig Zurückhaltung. Ein Museumsbesuch, eine ausgedehnte Stadtbesichtigung und ein Abendkonzert klingen nach einem gelungenen Programm, können zusammen aber ziemlich anstrengend werden. Zwischen den Terminen sollte genügend Zeit für Essen, Erholung und ungeplante Entdeckungen bleiben. Wer mehrere Tage in Antalya verbringt, kann kulturelle Aktivitäten mit Ausflügen an die Küste verbinden. So entsteht ein Urlaub, bei dem nicht jeder Tagesabschnitt festgelegt ist. Gerade diese Freiheit macht die Verbindung von Erholung und Kultur attraktiv.

Fazit: Antalya hat auch abseits der Strände viel zu bieten

Das Golden Orange Filmfestival hat Ende Oktober erneut gezeigt, dass Antalya weit mehr ist als ein Ziel für Badeurlauber. Die ausgezeichneten Filme, die Begegnungen mit Filmschaffenden und das internationale Programm gehören zu einer Kulturszene, die auch außerhalb der Hauptsaison Aufmerksamkeit verdient. Mit Konzerten, historischen Vierteln und einer vielfältigen Gastronomie bietet die Stadt genügend Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Aufenthalt. Wer sich vor der Reise über aktuelle Veranstaltungen informiert, entdeckt möglicherweise eine Seite der türkischen Riviera, die in klassischen Urlaubskatalogen kaum vorkommt. Antalya bleibt ein beliebter Ferienort, hat kulturell aber deutlich mehr zu erzählen als Sonne, Strand und Meer.