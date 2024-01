Pannenhilfe: Was tun bei einer Autopanne oder einem Unfall?

Autopannen und Unfälle auf der Straße können jederzeit und überall passieren. In solchen stressigen Situationen ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein und zu wissen, wie man schnell und effizient Hilfe erhalten kann. In diesem Blog legen wir Schritt für Schritt dar, wie Sie in solchen Notfällen vorgehen sollten. Insbesondere werden die Frage klären, ob Sie auch dann Pannenhilfe erhalten, ohne Mitglied in einem Automobilclub zu sein oder eine entsprechende Versicherung abgeschlossen zu haben.

1) Sofortige Sicherheitsmaßnahmen

Kommt es zu einem Unfall oder einer Panne, stehen Wut, Schock und Enttäuschung über verpasste Termine oder andere Verzögerungen oft im Vordergrund. Trotz allen Ärgers sollte dennoch Sicherheit die höchste Priorität haben. Versuchen Sie in jedem Fall auf dem Seitenstreifen, einer Haltebucht oder eventuell sogar auf einem Rastplatz zum Stehen zu kommen. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen und stellen Sie das Warndreieck in ausreichendem Abstand auf, sodass andere Autofahrer rechtzeitig mit erhöhter Vorsicht und niedriger Geschwindigkeit reagieren können. Bevor Sie Hilfe verständigen, stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten und Sie selbst in Sicherheit sind.

2) Kontaktieren der Pannenhilfe

Bei Unfällen mit Personenschaden muss immer die Polizei gerufen werden. Wurden lediglich die Fahrzeuge beschädigt, genügt die Pannenhilfe. Mitglieder eines Automobilclubs wenden sich an die entsprechende Service-Nummer. Günstige Pannenhilfe bieten aber auch viele Autoversicherungen an. In Form eines Kfz-Schutzbriefes wird festgehalten, welche Leistungen im Falle einer Autopanne in Anspruch genommen werden können. Sobald die Pannenhilfe kontaktiert ist, werden erfahrene Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-Mechatroniker geschickt, um das exakte Ausmaß zu analysieren und ggf. direkt zu beheben.

3) Pannenhilfe ohne Mitgliedschaft

Was tun, wenn Sie mit Ihrem Wagen liegengeblieben oder gar in einen Unfall verwickelt wurden, aber weder einen speziellen Pannenhilfe-Tarif bei Ihrer Versicherung abgeschlossen haben, noch Mitglied in einem Automobilclub sind? Keine Sorge! Pannenhilfe ohne Mitgliedschaft bei ADAC, ACE & Co. ist ebenfalls möglich. Zur Kontaktaufnahme finden Sie entlang deutscher Autobahnen sogenannte Notrufsäulen, mit denen Sie ebenfalls Hilfe anfordern können. Hierüber können auch unabhängige Pannendienste beauftragt werden. Rechnen Sie jedoch damit, dass mitunter hohe Kosten auf Sie zukommen können, vor allem dann, wenn das Auto abgeschleppt werden muss. Kleinere Reparaturen, die vor Ort zu erledigen sind, sodass die Fahrt unmittelbar fortgesetzt werden kann, können kulanterweise auch kostenlos durchgeführt werden.

4) Ruhig bleiben und den Unfall protokollieren

Versuchen Sie in jedem Fall ruhig zu bleiben und so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Notieren Sie sich die Namen und Kontaktdaten von Zeugen, falls es welche gibt. Machen Sie sich Notizen zur Unfallursache oder zur Art der Panne. Je mehr Informationen Sie zur Verfügung haben, desto reibungsloser wird der gesamte Prozess verlaufen, insbesondere bei der späteren Klärung der Schuldfrage.