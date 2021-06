Joko Winterscheidt: Lisa Sauer ist die Frau an seiner Seite

Joko Winterscheidt zu Gast in Talkshow

25.06.2021 14:25 Uhr

Auf dem roten Teppich sieht man Entertainer Joko Winterscheidt häufig Seite an Seite mit seinem TV-Kollegen Klaas Heufer-Umlauf. Privat nimmt diesen Platz jedoch jemand ganz anderes ein: Lisa Sauer! Wir verraten, wer Jokos hübsche Freundin ist.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind das absolute Traumpaar der deutschen Unterhaltungsbranche. Gemeinsam bespaßt das Duo Fans und Zuschauer mit jeder Menge Entertainment. Doch wem hat Joko eigentlich privat sein Herz geschenkt? Ist der Spaßvogel verheiratet? Wieviele Kinder hat er und wo lebt er?

Joko Winterscheidt setzt auf Privatsphäre

Wenn es um sein Privatleben geht, hält sich Joko Winterscheidt meist sehr bedeckt. Der Moderator wuchs in der kleinen Stadt Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen mit zwei älteren Schwestern auf. Später zog es ihn, nach einer abgebrochenen Ausbildung zum Werbekaufmann, für ein Praktikum nach Hamburg. Danach landet er in Berlin. Dort steht er nicht nur erstmals vor der Kamera, sondern lernt 2005 Gerüchten zufolge auf einem Event auch seine spätere Freundin Lisa kennen.

Joko Winterscheidt und Freundin Lisa Sauer

Das ist die Frau, der Jokos Herz gehört

Viel ist über Jokos bessere Hälfte allerdings nicht bekannt. Mit vollständigem Namen heißt die hübsche Blondine Lisa Sauer, ist in Bayern aufgewachsen und kommt ursprünglich aus Würzburg. Dort wollen Fans die Turteltauben auch bereits öfter gemeinsam gesichtet haben. Vermutlich verbringt das Paar viel Zeit in der Stadt, um Familie und alte Freunde von Lisa zu besuchen. Seit über 15 Jahren gehen die beiden nun Seite an Seite durchs Leben, wohnen zunächst gemeinsam in Berlin, ziehen später allerdings zusammen nach München. Gemeinsame öffentliche Auftritte gibt es nicht – mit einer Ausnahme: 2012 zeigt sich das Paar im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin erstmals zusammen auf einem roten Teppich. Und auch auf seinen Social-Media-Kanälen hält sich Joko bedeckt. Während andere Stars ihre Fans auf Instagram, TikTok und Co. oftmals mit Einblicken in ihren Familienalltag begeistern, so findet man bei dem Spaßvogel eher kreativen und lustigen Content.

Joko Winterscheidt und Freundin Lisa Sauer

So viele Kinder hat Joko Winterscheidt

Fünf Jahre nachdem sich das Paar kennenlernte, wird der Entertainer zum ersten mal Vater. Die beiden krönen ihre Liebe mit der Geburt ihrer Tochter Mila-Marie. Bilder und Details der Kleinen gibt es nicht, denn das Paar versucht seine Familienangelegenheiten privat zu halten. 2012 verrät Joko, der mit bürgerlichem Namen Joachim heißt, in einem Interview allerdings, dass sich die beiden auch noch weitere Kinder vorstellen können.

Joko Winterscheidt

Joko Winterscheidt: Karriere vs. Familie

Seine Frau und seine Tochter bekommt Joko allerdings nicht so häufig zu Gesicht, wie er es selbst gerne hätte. Sein Job als Moderator und TV-Star lässt sich nicht immer mit dem Familienleben vereinbaren. „Von meiner Tochter werde ich wegen der Arbeit ganz klar nur als die zweitwichtigste Person im Haus wahrgenommen und wenn sie beim ins Bett bringen mal wieder nach Mama schreit, wünsche ich mir manchmal schon einen klassischen Nine-to-five-Job, bei dem ich pünktlich zum Abendessen nach Hause komme, damit sie nicht das Gefühl hat, da kommt wieder dieser Mann, der mich ins Bett bringen will“, gesteht er vor wenigen Jahren.

Seine Tochter ist auch der Grund, warum er 2011 gemeinsam mit Kompagnon Klaas Heufer-Umlauf zum Privat-Fernsehsender ProSieben wechselt. „Ich habe jetzt eine eigene Familie und habe nicht vor, mich die nächsten fünf Jahre von Eishockeyspielern umfahren zu lassen oder ohne Fallschirm aus Flugzeugen zu springen. Wichtig ist, dass wir uns nicht verbiegen lassen – wir wollen ja weiterhin Spaß haben und an unsere persönlichen Schmerzgrenzen gehen, um Leute zu unterhalten.“ Und genau das machen sie. Mit Shows wie „Das Duell um die Welt“, bei der sie manchmal einen Schritt zu weit gehen, „Circus Halligalli“ oder „Joko und Klaas gegen ProSieben“ begeistern die beiden die Zuschauer.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Mit „Wer stiehlt mir die Show?“ bekommt Joko 2021 seine erste eigene Sendung im TV. Das Konzept? Drei Promis kämpfen gemeinsam mit einem unbekannten Kandidaten gegen Joko, um die Moderation der Show zu gewinnen. In Staffel eins nehmen es Schauspieler Elyas M’Barek, Moderatorin Palina Rojinski und TV-Urgestein Thomas Gottschalk, der sich nach Ausstrahlung für einen geschmacklosen Witz bei Joko entschuldigt, mit dem Entertainer auf.

Doch inzwischen ist Joko längst nicht mehr „nur“ Moderator. Der große Blondschopf versuchte sich bereits als Radiomoderator und Schauspieler. So war er zum Beispiel bereits an der Seite von seinem best Buddy Matthias Schweighöfer im Kinofilm „Der Nanny“ zu sehen. Außerdem bringt er im Frühjahr 2021 die „Jokolade“, seine erste eigene und faire Schokolade, auf den Markt. Nebenbei unterstützt er als Investor verschiedene Start-Ups und junge Gründer.

Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer

Heiraten kommt für Joko nicht infrage

Obwohl der Moderator und seine Lisa schon jahrelang ein Paar sind und Joko in einem Interview beteuert, seine Lebensgefährtin über alles zu lieben, ist trotz der gemeinsamen Tochter in naher Zukunft keine Hochzeit geplant. „Die Tatsache, dass wir ein Kind zusammen haben und uns ein Zweites vorstellen können, sagt für mich mehr aus als jedes Ehegelöbnis“, erzählt er 2012 in einem Interview. Eine Einstellung, die er übrigens mit seinem TV-Kollegen Klaas Heufer-Umlauf teilt. Denn auch der und seine Langzeit-Freundin Doris Golpashin halten nicht viel vom Heiraten.

Joko Winterscheidt, Premiere „Der Nanny“

Joko Winterscheidt: Vom Stadtkind zum Landei

Lange Zeit lebte die kleine Familie Winterscheidt-Sauer in München. Inzwischen hat es die drei ins Umland verschlagen. Im Podcast „Alle Wege führen nach Ruhm“, den Joko gemeinsam mit seinem guten Freund dem Fotograf Paul Ripke veröffentlicht, spricht er öfter über sein Zuhause. Seine Beschreibungen lassen vermuten, dass das Anwesen der Familie eher ländlich gelegen zu sein scheint. Wo genau die drei leben, ist allerdings nicht bekannt.