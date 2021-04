Leni Klum: DANN schämt sie sich für ihre Mama Heidi Klum

12.04.2021 10:05 Uhr

Leni Klum ist aktuell in aller Munde. Schließlich zieht sie große Modeljobs an Land. In einem Interview mit „red.“ verriet die 16-Jährige nun, wann sie sich für ihre Mama, GNTM-Chefin Heidi Klum, schämt.