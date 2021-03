Video: Diese Stars haben durch „Let’s Dance“-extrem viel abgenommen

19.03.2021 20:45 Uhr

Bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ gehen Promis jedes Jahr an ihre körperlichen Grenzen. Um in den Live-Shows eine gute Performance abzuliefern, müssen die Kandidaten bis zu acht Stunden täglich hart trainieren. Dass bei dem ein oder anderen Promi die Pfunde dabei nur so purzeln, ist nicht wirklich überraschend. Diese Stars haben durch ihre Teilnahme extrem viel abgenommen.