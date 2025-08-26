Film Adam Sandler besaß Rechte an der ‚Twilight‘-Reihe

Adam Sandler at Hustle premiere - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 11:00 Uhr

Die Produktionsfirma des Hollywood-Stars hätte die Vampir-Romanze fast auf die Leinwand gebracht.

Adam Sandler war fast Produzent der ‚Twilight‘-Reihe.

Schauspieler Jackson Rathbone – der in dem Kult-Vampir-Franchise Jasper Hale verkörperte – erinnerte sich daran, dass die Produktionsfirma des 58-jährigen Komikers, Happy Madison, kurzzeitig die Rechte an der Kinoadaption von Stephenie Meyers Büchern hielt. Erst später verwandelte Summit Entertainment die Reihe zwischen 2008 und 2012 in einen weltweiten Blockbuster mit fünf Filmen.

Während eines ‚Meet The Cullens‘-Panels auf der Fan Expo Canada, das von ‚Collider‘-Journalistin Maggie Lovitt moderiert wurde, erzählte er: „Dieses Franchise… das Buch ging herum. Paramount lehnte ab. Große Studios lehnten ab. Ich habe die Geschichte gehört – und sie stimmt: Adam Sandlers Firma Happy Madison hat tatsächlich die Rechte gekauft und sie für eine kurze Zeit besessen, bis sie merkten, dass sie es auch nicht umsetzen konnten.“

Rathbone witzelte, dass die Filmreihe unter dem Banner von Happy Madison Productions wohl ganz anders ausgesehen hätte. „Sollte Adam Sandler Edward spielen?“, scherzte er. Der 40-Jährige verriet außerdem, dass er sich sehr über einen Sequel-Film zu seiner Figur Jasper freuen würde – insbesondere nachdem Meyer 2020 den Begleitroman ‚Midnight Sun‘ veröffentlicht hatte, der die ursprüngliche ‚Twilight‘-Geschichte aus Edwards statt Bellas Perspektive erzählt.

Während des Panels – an dem auch Peter Facinelli (Carlisle Cullen) und Kellan Lutz (Emmett Cullen) teilnahmen – schlug er vor: „Ich würde wirklich gern sehen, dass Jaspers Geschichte erzählt wird. Sie haben die Technologie, mich zu verjüngen – das wäre großartig. Aber ich wäre auch offen dafür, den Staffelstab weiterzugeben.“

Jaspers gewalttätige Vergangenheit biete eine spannende Grundlage für einen weiteren Film, zeigte sich der Darsteller überzeugt. „Für mich ist es eine Geschichte über Erlösung. Für mich ist es eine Geschichte über Vergebung. Und es ist eine Geschichte darüber, sich selbst durch die Augen anderer lieben zu lernen – und das ist eine wunderschöne Erfahrung“, erklärte er.