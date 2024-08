Musik Adele: Sie trainierte wie eine Athletin für München

Adele - Weekends with Adele 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 14:00 Uhr

Adele hat „trainiert wie eine Sportlerin“, um sich für ihre Residenz in München in Form zu bringen.

Die Grammy-Gewinnerin startet am Freitag (2. August) ihren Lauf mit zehn Konzerten im eigens angefertigten Stadion der Münchner Messe und hat „wie eine Verrückte trainiert“, um sich auf die großen Konzerte vorzubereiten. Sie witzelte, dass sie nun einen „steinharten“ Hintern habe, der „Berge versetzen“ könne.

Bei einer ihrer letzten ‚Weekends with Adele‘-Residency-Shows in Las Vegas plauderte sie aus: „Ich bin wieder in meinem Fitnessstudio, was niemanden etwas angeht. Ich mache zwei oder drei Sessions am Tag. Mein A**e wird wieder felsenfest! Ich kann mit meinem Hintern Berge versetzen. Ich habe trainiert wie eine Verrückte. Der Grund, warum ich wieder wie eine Athletin trainiere, ist, dass diese Phase ****** enorm ist.“

Nach dem Ende ihrer Vegas-Residency im November plant die 36-jährige Ikone aber erstmal, es ruhig angehen zu lassen und Zeit mit ihrem Partner, dem Sportagenten Rich Paul (42), und ihrem 11-jährigen Sohn Angelo zu verbringen, den sie mit ihrem Ex-Ehemann Simon Konecki hat. Dem ZDF sagte sie: „Ich habe überhaupt keine Pläne für neue Musik. Ich möchte danach eine große Pause machen und ich denke, ich möchte andere kreative Dinge tun, nur für eine kleine Weile.“