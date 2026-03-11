Musik Alex Warren verrät Wahrheit hinter seiner ’schrecklichen‘ Grammy-Panne

Alex Warren - Grammys 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 11:00 Uhr

Der Sänger erlebte bei seinem Grammy-Auftritt einen persönlichen Albtraum - was genau passiert ist, weiß er bis heute nicht.

Alex Warren weiß noch immer nicht, was zu seiner „schrecklichen“ Panne bei den Grammy Awards geführt hat.

Der Sänger stand vergangenen Monat während der Musikpreisverleihung in der Crypto.com Arena in Los Angeles auf der Bühne, um seinen Hit ‚Ordinary‘ als Teil eines Live-Medleys mit anderen Nominierten in der Kategorie ‚Bester neuer Künstler‘ zu performen – darunter Leon Thomas, Lola Young, KATSEYE, Addison Rae, sombr, The Marías sowie die Gewinnerin Olivia Dean.

Während der Live-Übertragung schien Alex jedoch Probleme mit seinen In-Ear-Monitoren zu haben. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ gestand er: „Es war schrecklich. Wir hatten die ganze Woche geprobt … es war perfekt. Bis heute weiß ich nicht genau, was passiert ist.“ Der 25-Jährige erinnerte sich daran, dass kurz vor seinem Auftritt plötzlich „alles ausgefallen“ sei. „Sie sagen: ’30 Sekunden.‘ Ich sage: ‚Ich höre nichts, ich höre mich selbst nicht'“, berichtete er. „Der Typ sagt: ‚Es ist Live-TV. Fünfundzwanzig Sekunden.‘ Ich sage: ‚Leute, irgendwas stimmt nicht.'“

Die Crew konnte das Problem nicht rechtzeitig beheben, bevor Alex auf die Bühne musste. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als trotzdem weiterzumachen. „In meinem Kopf schaue ich zum Himmel und denke: ‚Das soll wohl so passieren.‘ Und dann sage ich einfach: ‚Los geht’s'“, schilderte er. Damals sprach der Musiker den Vorfall direkt auf Instagram an. Alex teilte einen Clip mit dem verzerrten und verzögerten Ton, den er während des Auftritts über seinen Ohrmonitor gehört habe. „Wenn du bei den Grammys auftrittst und in deinen Ohren nur das hier hörst“, schrieb er dazu. Außerdem witzelte der TikTok-Star: „Das passiert natürlich nur mir …“