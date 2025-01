Stars Aly Michalka klagt über ihre Gage als Disney-Star

Bang Showbiz | 10.01.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin und Sängerin enthüllt, wie viel sie für die Sitcom ‚Phil aus der Zukunft‘ verdient hat.

Aly Michalka dachte fälschlicherweise, sie verdiene „viel Geld“, als sie beim Disney Channel auftrat.

Die Sängerin wurde berühmt, als sie Mitte der 2000er Jahre die Rolle der Keely Teslow in der Sitcom ‚Phil aus der Zukunft‘ übernahm. Heute hält sie nicht viel von ihrer damaligen Gage.

Im ‚Call Her Daddy‘-Podcast verrät die 35-Jährige: „Jedes Geld, das du verdienst, scheint großartig zu sein, aber ich habe bei ‚Phil aus der Zukunft‘ etwa 7.000 Dollar pro Folge verdient. Das ist gar nichts! Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, was das heute bedeuten würde. Aber ich schätze, bei einer Kindersendung denkt man: ‚Das ist toll, das könnte in ihren College-Fonds fließen…’“

Abgesehen von der Serie ist Aly auch als Teil des Pop-Rock-Duos Aly AJ mit ihrer jüngeren Schwester Amanda bekannt. Obwohl die Geschwister in ihren Teenagerjahren beide berühmt wurden, sorgten ihre Eltern dafür, dass sie auf dem Boden blieben. „Ich kann euch sagen, dass wir nicht der Boss in unserem Haushalt waren, das ist sicher. Nur weil wir arbeiteten, standen wir nicht an der Spitze. Wir waren die Kinder“, betont die Schauspielerin.

Aly enthüllt außerdem, dass sie ein Angebot erhalten hatte, an der Seite ihrer Schwester in ‚Hannah Montana‘ mitzuspielen, bevor die Hauptrolle an Miley Cyrus ging. „Sie wussten, dass ‚Phil‘ ausläuft, und haben uns gesagt, dass wir vielleicht keine dritte Staffel machen werden. Und Gary Marsh, der damals der Chef des Senders war, sagte: ‚Diese Pilotfolge ist reingekommen und wir denken, du wärst wirklich perfekt dafür‘“, erzählt sie.

Letztendlich entschied sich die ‚Potential Breakup Song‘-Interpretin gegen die Rolle. „Ich erinnere mich, dass ich es gelesen habe und dachte: ‚Aber ich mache Musik als Aly‘ und dachte, dass es verwirrend sein könnte, Hannah zu sein und die Figur zu sein, die Hannah spielt“, erklärt sie.