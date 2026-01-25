Stars Amber Heard hat ‚Fähigkeit zum Sprechen verloren‘

Amber Heard hat nach ihrem Rechtsstreit mit Johnny Depp „ihre Fähigkeit zu sprechen verloren“.

Die Schauspielerin hat einen überraschenden Auftritt in der Dokumentation ‚Silenced‘. Diese stellt Männer in den Mittelpunkt, die Verleumdungsklagen nutzen, um Frauen zum Schweigen zu bringen, damit diese nicht über Missbrauch sprechen. In der Doku erklärt Amber, dass sie ihre eigene „Geschichte“ über ihre Ehe mit dem ‚Fluch der Karibik‘-Star nicht mehr erzählen wolle.

In einem sehr persönlichen Interview für ‚Silenced‘, das beim Sundance Film Festival Premiere feierte, sagte sie im Gespräch mit Regisseurin Selina Miles: „Das hier handelt nicht von mir. Ich habe meine Fähigkeit zu sprechen verloren. Ich bin nicht hier, um meine Geschichte zu erzählen. Ich will meine Geschichte nicht erzählen. Ehrlich gesagt möchte ich meine Stimme überhaupt nicht mehr benutzen. Genau das ist das Problem.“

Auch die internationale Menschenrechtsanwältin Jennifer Robinson ist an der Dokumentation beteiligt. Sie unterstützte Amber bei ihrer Teilnahme an Johnnys Verleumdungsklage gegen die Zeitung ‚The Sun‘ im Jahr 2018, nachdem diese ihn als „Frauenschläger“ bezeichnet hatte. Robinson erinnerte sich daran, wie Fans ihres Ex-Mannes Amber auf dem Weg zum und vom Gericht beschimpft und ausgebuht hatten.

Die ‚Aquaman‘-Darstellerin erklärte dazu: „Der Ausgang dieses Prozesses hing von meiner Beteiligung ab, und ich hing vom Ausgang dieses Prozesses ab. Als ich [Robinson] zum ersten Mal traf, hatte ich sofort das Gefühl, dass sie das große Ganze versteht. Was mir passiert ist, ist eine verstärkte Version dessen, was viele Frauen erleben.“ Damals habe sie nicht verstanden, „dass es für mich als Frau noch viel schlimmer werden könnte, wenn ich meine Stimme benutze.“

Dennoch schöpft die 39-Jährige Hoffnung daraus, andere Frauen sprechen zu sehen. „Es gibt mir Kraft zu sehen, wie andere den Kampf aufnehmen. Frauen, die mutig genug sind, das Machtungleichgewicht anzusprechen“, erzählte sie.