Amira Pocher hat jetzt eine eigene Wohnung

23.06.2021 13:22 Uhr

Was auch immer dahintersteckt: Amira Pocher hat sich eine eigene Wohnung gekauft.

Überraschende Neuigkeiten von der 28-Jährigen: Auf Instagram enthüllt sie nun, dass sie in eine Immobilie investiert hat. „Ich habe mir einen Traum verwirklicht und das ist folgender: Ich habe mir eine Wohnung gekauft“, verrät die dunkelhaarige Schönheit.

Für Amira Pocher geht ein Traum in Erfüllung

Die Begeisterung über diesen Schritt ist Amira Pocher anzumerken: „Ich bin sehr stolz und da ist einiges zu machen. Ich bin wirklich aufgeregt und ich freue mich auf dieses Projekt.“ Eigentlich wohnt die zweifache Mutter mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen Söhnen in einem Haus. Von einer eigenen Wohnung träumt sie jedoch schon länger. So offenbarte sie in einer kürzlichen Frage-Antwort-Runde auf Instagram, dass es ihr „größtes Ziel“ im Leben sei, „mehrere Immobilien und ein Haus am Wörthersee“ zu besitzen.

Investition und Vermietung

In ihrer aktuellen Story enthüllt Amira weiterhin, dass die Wohnung eine „reine Investition“ sei und sie diese vermieten werde.

Alle Fans, die sich Sorgen um Amiras und Olis Ehe gemacht haben, können also aufatmen. Die Podcast-Moderatorin und Gattin von Moderator und Comedian Oliver Pocher freut sich einfach darüber, dank der Immobilie selbstständiger zu sein. „Wenn ihr Lust habt, nehme ich euch dabei mit und zeige euch, was ich alles machen werde. Ich bin wirklich aufgeregt und freue mich auf das Projekt,“ teilt sie ihren Followern mit. (Bang)