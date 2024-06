15 Konzerte geplant André Rieu kündigt große Deutschlandtour 2025 an

André Rieu in seinem Element. (obr/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 13:19 Uhr

Fans von André Rieu dürfen sich freuen, der niederländische Stargeiger kommt auch 2025 wieder nach Deutschland. Insgesamt sind 15 Konzerte geplant. Startschuss ist am 22. Januar in München.

André Rieu (74) kommt auch 2025 wieder nach Deutschland. Der niederländische Stargeiger wird am 22. Januar 2025 mit seinem 60-köpfigen Orchester seine Welttournee in München eröffnen. Laut Pressemitteilung sind insgesamt 15 Konzerte in Deutschland geplant. Nach München folgen die Stationen Nürnberg, Stuttgart, Mannheim, Hamburg, Berlin, Rostock und Hannover. Im Mai 2025 wird er in Chemnitz, Leipzig, Erfurt und Halle (Westfalen) auf der Bühne stehen. Köln, Frankfurt/Main und Oberhausen stehen schließlich im Herbst auf dem Programm.

"Die Atmosphäre ist einzigartig"

"Es ist immer fantastisch, in Deutschland aufzutreten und die Begeisterung und Leidenschaft der Fans zu spüren. Die Atmosphäre ist einzigartig und ich kann es kaum erwarten, wieder dort zu sein", freut sich Rieu. "Es wird sicherlich wieder einmal ein unvergessliches Erlebnis werden und ich freue mich, mit meinen Fans diese wundervollen Momente zu teilen." Die Zuschauer dürfen sich der Ankündigung zufolge auf "ein romantisches und buntes Programm aus Oper, Schlager, Musical, Filmmusik, Evergreens und natürlich fröhlichen Walzern freuen".

Doch auch in diesem Jahr stehen für den Niederländer noch einige Konzerte auf dem Programm. Anfang Juni trat er bereits in Erfurt und Leipzig auf. Ab September reist er mit seinem Johann Strauss Orchester nach Chile, Kolumbien, Osteuropa und in die Niederlande.

Rente? "Ein schrecklicher Gedanke!"

Das Wort Rente scheint in seinem Leben nicht zu existieren. "Ein schrecklicher Gedanke!", schob Rieu im Interview mit spot on news einmal jeden Gedanken an den Ruhestand zurück. "Ich liebe ja das Leben, das ich lebe, meine 'Arbeit', die ich gar nicht als Arbeit bezeichnen möchte, die Musik, mein Orchester, mein Publikum überall auf der Welt, die vielen Länder und Städte, die wir besuchen. Ich lebe wirklich meinen Traum, und darin kommt das Wort Rente nicht vor." Am 1. Oktober feiert der Niederländer seinen 75. Geburtstag.