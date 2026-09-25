Stars Angelina Jolie verkauft historisches Anwesen in Hollywood

Angelina Jolie - AVALON - Paris - Feb - 2026 - Coutures premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 10:00 Uhr

Angelina Jolie verkauft ihr historisches Anwesen in Hollywood.

Angelina Jolie hat das historische Anwesen in Los Angeles verkauft, in dem sie ihre sechs Kinder großgezogen hat.

Das Anwesen wechselte für 24,75 Millionen US-Dollar den Besitzer. Die Schauspielerin bereitet sich damit offenbar auf einen neuen Lebensabschnitt abseits der kalifornischen Metropole vor. Die 51-jährige Oscar-Preisträgerin hat einen Käufer für das rund 1.020 Quadratmeter große Anwesen im Stadtteil Los Feliz gefunden, das einst dem Hollywood-Regisseur Cecil B. DeMille gehörte. Das berichten ‚People‘ und ‚TMZ‘ unter Berufung auf Grundbucheinträge.

Jolie hatte das Anwesen mit sechs Schlafzimmern und zehn Badezimmern 2017 für 24,5 Millionen US-Dollar gekauft. Im Mai dieses Jahres bot sie es für 29,85 Millionen US-Dollar zum Verkauf an. Der tatsächliche Verkaufspreis lag damit mehr als fünf Millionen Dollar unter dem ursprünglichen Angebotspreis. Über das Aufwachsen ihrer Familie in dem Haus sagte Jolie einst gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Wenn man eine große Familie hat, möchte man, dass die Kinder Privatsphäre, Ruhe und Sicherheit haben. Ich habe jetzt ein Haus, in dem ich meine Kinder großziehen kann. Aber manchmal kann dieser Ort … diese Menschlichkeit, die ich überall auf der Welt gefunden habe, ist nicht das, womit ich hier aufgewachsen bin.“

Außerdem erklärte sie, sie sei in Los Angeles geblieben, „weil ich wegen einer Scheidung hier sein muss“. Sobald ihre jüngsten Kinder erwachsen seien, wolle sie mehr Zeit in Kambodscha verbringen. Jolie hatte 2016 die Scheidung von Brad Pitt (62) eingereicht. Das Paar war zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre verheiratet und bereits seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen. Die beiden haben sechs Kinder: Maddox (25), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20), sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (18). Nach ihrer Trennung von Pitt zog Jolie in das Anwesen in Los Feliz, das anschließend zum wichtigsten Zuhause der Familie in Los Angeles wurde. Mit dem 18. Geburtstag der Zwillinge im Juli entfiel nun auch die altersbedingte Einschränkung, auf die Jolie bei früheren Äußerungen über einen möglichen Umzug verwiesen hatte. Ein Jolie nahestehender Insider erklärte gegenüber ‚TMZ‘ nach dem Verkauf, die Schauspielerin habe bislang noch nicht entschieden, wo sich ihr dauerhafter Lebensmittelpunkt befinden werde. Sie plane, zwischen ihren erwachsenen Kindern zu reisen und Zeit in Kambodscha zu verbringen.