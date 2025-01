Stars Anna-Maria Ferchichi: Sie hat kein Problem mit expliziten Filmen

Bang Showbiz | 05.01.2025, 17:07 Uhr

Anna-Maria Ferchichi und Bushido holen sich fürs Schlafzimmer gerne mal Inspiration.

Die Internetpersönlichkeit und der Rapper sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Langweilig ist ihr Alltag da sicherlich nicht, doch auch die Zweisamkeit wissen die beiden immer wieder zu würzen. Jetzt verriet die Influencerin, dass sie auch kein Problem damit hat, wenn dafür ein paar bestimmte Filmchen zum Einsatz kommen.

Auf Instagram fragte ein Fan die achtfache Mutter jetzt, ob sie solche Filme in einer Beziehung gesund finde, woraufhin Anna-Maria antwortete: „Ja, jeder sollte seine gedankliche Freiheit behalten und seien wir doch mal ehrlich: Ein P***o ist ein Mittel zum Zweck. Nicht mehr und nicht weniger.“

Generell scheint die Beziehung von Anna-Maria und Bushido recht gesund zu sein, denn das Paar arbeitet konstant an sich und seiner Liebe. Auf die Frage eines anderen Followers, ob es Dinge gibt, die Anna-Maria an ihrem Partner stören, antwortete sie: „Natürlich. Aber wir haben uns Ende 2014 für sechs Monate getrennt. In dieser Zeit habe ich mir viele Gedanken gemacht, welche Streitereien es wert waren und welche nicht. Als wir wieder zusammengezogen sind, haben wir beide Dinge an dem anderen akzeptiert, anders funktioniert es nicht.“