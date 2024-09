Stars Anna-Maria Ferchichi: Trennung kommt nicht infrage

Bang Showbiz | 10.09.2024

Die Ehefrau von Rapper Bushido würde sich wegen ihrer Kinder niemals scheiden lassen.

Anna-Maria Ferchichi würde wegen ihrer Kinder niemals eine Scheidung in Betracht ziehen.

Die 42-jährige Influencerin lernte ihren Ehemann Bushido bereits 2011 kennen und gab ihm nur ein Jahr später das Jawort. Heute leben die beiden mit ihren acht Kindern in Dubai. Dass sie ohne den Einfluss ihres Partners sehr wahrscheinlich nicht so viele Kinder hätte, verriet Anna-Maria bereits vor längerer Zeit in einer Instagram-Fragerunde. Im Gespräch mit ‚Bunte‘ erklärte sie jetzt, wie ihr Leben ohne den Rapper wahrscheinlich aussehen würde. „Ich bin mir sicher, dass ich verheiratet wäre. Ich bin ein Beziehungs-Typ. Mit wem könnte ich aber nicht sagen. Meine Partnerwahl ist auch … wenn ich mir die anschaue, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Wo ich mir aber zu 100% sicher bin, ist, dass ich keine acht Kinder hätte. Vielleicht hätte ich der Fairness halber noch eins bekommen“, so Anna-Maria im Interview.

Obwohl in ihrer Ehe auch manchmal Streit ausbricht, wäre eine Trennung für die Schwester von Sarah Connor derweil niemals eine wirkliche Option. „Ich bin auch in Krisen nicht bereit, das alles loszulassen. Ich habe mich bewusst für diese Familie entschieden und das muss klappen. Wir geben unsere Familie einfach nicht auf, Punkt“, stellt Anna-Maria gegenüber ‚Bunte‘ klar und betont: „Eine Trennung bedeutet ja nicht nur Herzschmerz bei den Eltern, sondern auch bei den Kindern. Deshalb schauen Anis und ich immer, dass es klappt. Wir sehnen uns beide so sehr nach dieser Familie, deshalb kämpfen wir auch so sehr dafür.“