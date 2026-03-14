Stars Anna-Maria Ferchichi über Leben in Dubai: ‚Habe mich überflüssig gefühlt‘

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2026, 15:00 Uhr

Die Influencerin gesteht, dass sie sich in Dubai irgendwann "gelangweilt" fühlte, da ihr jede Art von Arbeit abgenommen wurde.

Anna-Maria Ferchichi enthüllt die Schattenseiten ihres Lebens in Dubai.

Die Influencerin zog im Sommer 2022 mit ihrem Ehemann Bushido sowie den gemeinsamen Kindern in das Emirat. Doch Anfang 2026 fasste das Paar eine überraschende Entscheidung: Nach über drei Jahren kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Mittlerweile haben die Ferchichis eine Villa in der wohlhabenden Gemeinde Grünwald bei München bezogen.

In ihrem Podcast ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido Podcast‘ sprach die achtfache Mutter nun offen über die Hintergründe ihrer Rückkehr. In Dubai war ihr Alltag von Luxus geprägt: Die Familie verfügte über Nannys, Fahrer, Haushaltshilfen und einen Koch. Doch für die 44-Jährige wurde dieser Lebensstil schließlich zum Problem. „Ich habe irgendwann gemerkt, ich werde unzufrieden mit meiner Familie. Ich habe mich überflüssig gefühlt“, gestand sie.

Das Personal habe ihr jede Art von Arbeit abgenommen. „Jetzt muss ich nicht mehr kochen, nicht mehr einkaufen. Ich war eineinhalb Jahre nicht mehr im Supermarkt und dafür schäme ich mich“, räumte Anna-Maria ein. Eine Zeit lang sei der Alltag in Dubai „wunderbar“ gewesen. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt. Ich fühle mich gelangweilt. Es ist wie eine Insel“, erzählte die Schwester von Sarah Connor.

Doch nicht nur Anna-Maria war unglücklich. „Unser Familienleben hat darunter gelitten und deshalb haben wir uns auch entfernt voneinander“, sagte sie über ihre Ehe mit Bushido. Der Rapper ergänzte: „Wir sind nicht zusammen gewesen in der Zeit.“ In Grünwald würde die Familie ein einfacheres Leben als in Dubai führen. Abgesehen von Nannys haben sie dort kein Personal. Auch die Küche sei deutlich kleiner als zuvor. Der Neustart hat für Anna-Maria Ferchichi und Bushido alles verändert. „Wir sind als Familie wieder zusammengerückt“, zeigte sich die brünette Schönheit überzeugt.