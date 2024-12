Stars Anne Hathaway will unbedingt einen Weihnachtsfilm drehen

Anne Hathaway attends "The Apprentice NY premiere - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2024, 13:45 Uhr

Die oscarprämierte Schauspielerin wünscht sich eine Rolle in einem Weihnachtsfilm.

Anne Hathaway würde liebend gerne eine Rolle in einem Weihnachtsfilm übernehmen.

Die oscarprämierte Schauspielerin kann auf eine erfolgreiche Karriere in der Filmbranche zurückblicken. Eine ihrer Ambitionen konnte die ‚Les Misérables‘-Darstellerin bisher jedoch nicht erfüllen. Gegenüber ‚WWD‘ verriet Anne: „Ich habe keinen großartigen Weihnachtsfilm gemacht. Ich weiß, dass das eine komische Sache für meine Bucket-Liste ist, aber ich will unbedingt einen Weihnachtsfilm drehen.“ Dass ihre Karriere letztendlich eine bestimmte Richtung eingeschlagen hat, kann die 42-Jährige teilweise selbst kaum fassen. „Es gibt viele unterschiedliche Wege, wie deine Karriere als Schauspieler verlaufen kann. Das ist mir sehr, sehr, sehr bewusst und ich bin wirklich erstaunt darüber, dass ich diese Version bekommen habe“, so Hathaway weiter.

Dass sie in den vergangenen Jahrzehnten viele verschiedene Rollen angenommen hat bereut die Hollywoodikone derweil gar nicht. Die unterschiedlichen Herausforderungen seien hilfreich gewesen, da Anne nie eine Schauspielschule besuchte. Sie erklärt: „Wenn du der Welt in einer Komödie vorgestellt wirst und danach kommt Drama, genau das, was mir passiert ist, dann denke ich, dass Vielseitigkeit etwas wird, das wirklich wichtig für dein Können ist. Da ich nicht zur Schauspielschule gegangen bin und sehr jung angefangen habe, fand das Lernen bei mir größtenteils direkt bei den Dreharbeiten meiner Filme statt. Und das war großartig, denn so viele der Regisseure, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind Meisterfilmemacher, wenn es um das Niveau ihrer Kunst geht.“