Film Antonio Banderas für übernatürlichen Thriller im Stil von ‚Weapons‘ gecastet

Bang Showbiz | 28.01.2026, 11:00 Uhr

Der spanische Schauspieler wird neben Rosario Dawson, Scott Eastwood und Susan Sarandon in 'Unmerciful Good Fortune' zu sehen sein.

Antonio Banderas spielt in dem übernatürlichen Thriller ‚Unmerciful Good Fortune‘ mit.

Der spanische Schauspieler wird neben einem Staraufgebot – darunter Rosario Dawson, Scott Eastwood und Susan Sarandon – in der Kinoadaption von Edwin Sanchez’ Bühnenstück zu sehen sein. Die Filmversion stammt von Drehbuchautorin und Regisseurin Tirsa Hackshaw und folgt Dawson in der Rolle der prominenten Anwältin Maritza Cruz.

Sie gerät in einen hochkarätigen Fall um eine junge Frau, die mehrere Morde begangen haben soll. Die Frau behauptet jedoch, über übersinnliche Fähigkeiten zu verfügen, und besteht darauf, dass sie getötet habe, um Schlimmeres zu verhindern – was Cruz in einen Strudel aus moralischen und spirituellen Konflikten stürzt. Banderas wird in dem Film Pito Cruz spielen, während Eastwood als Paul Leslie besetzt wurde und Sarandon die Rolle der Dr. Irene Charles übernimmt.

In einem Statement erklärte Hackshaw: „Wir haben beim Vorbereiten gescherzt, dass das hier ein echtes ‚Mörder-Line-up‘ ist; das Talent, das sich diesem Film anschließt, ist überwältigend. Es ist die perfekte Besetzung, um diese düster-lyrische Geschichte zu erzählen, die sich an der Schnittstelle von Psychologie und Übernatürlichem bewegt.“

Anschließend kam sie auf Banderas zu sprechen. „Abgesehen vom schieren Talent hat das Treffen mit Antonio und das Sehen dessen, was er in Spanien aufgebaut hat, das Potenzial dieses Films auf eine Weise eröffnet, die ich mir nicht vorgestellt hatte“, schwärmte sie. Nun freue sich die Regisseurin darauf, „zu zeigen, was möglich ist, wenn man einen Ort mit außergewöhnlicher Kreativität anzapft.“

Tom DeSanto – der gemeinsam mit Corey Large, Dawson, Brian Kirchoff und Jordan Wilson produziert – lobte Banderas als „lebende Legende und Teil der Hollywood-Royals“. Der prominente Cast für ‚Unmerciful Good Fortune‘ sei ein Beleg dafür, „wie gut die Geschichte ist“. DeSanto beschrieb den Film als packendes Kinoerlebnis. „Wie bei ‚Weapons‘ und ‚Black Phone‘ handelt es sich um einen übernatürlichen Thriller, der die Menschen wieder in die Kinos bringen wird und über den sie noch Tage später sprechen werden“, kündigte er an.