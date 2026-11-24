Stars Ashanti füttert ihre Hunde mit Fast Food, Ehemann Nelly scherzt über PETA

Nelly and Ashanti at Fanatics Super Bowl Party - Getty - February 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 09:15 Uhr

Ashanti füttert ihre Hunde mit Fast Food, und ihr Ehemann Nelly scherzt über PETA.

Ashanti gönnt ihren Hunden offenbar gerne eine besondere Mahlzeit.

Selbst ein kleines Missgeschick nach dem Fressen hält die Sängerin nicht davon ab, ihren Vierbeinern gelegentlich Fast Food zu servieren. In der zweiten Staffel der Peacock-Realityshow ‚Nelly and Ashanti: We Belong Together‘ ist zu sehen, wie die Künstlerin ihren Hunden Lulu und Cleffy Hähnchen von der Fast-Food-Kette Wingstop gibt. Die Begeisterung der Tiere ist offenbar groß, allerdings hinterlassen sie kurz darauf eine übel riechende Überraschung auf der Terrasse ihrer Wohnung.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ verteidigte die 46-Jährige ihre Entscheidung. Da sie beruflich viel unterwegs sei und deshalb nur begrenzt Zeit mit ihren Hunden verbringen könne, wolle sie ihnen bei ihrer Rückkehr etwas Besonderes bieten. „Ich bin oft auf Reisen und kann nicht so viel Zeit mit meinen Hunden verbringen. Deshalb finde ich, dass sie sich eine Belohnung verdient haben, wenn ich nach Hause komme“, erklärte sie. Gelegentlich dürften die Tiere deshalb auch ein paar Chicken Wings bekommen. Schließlich handele es sich um eine Ausnahme und nicht um ihre alltägliche Ernährung.

Ehemann Nelly nahm die Szene mit Humor. Angesichts des Fast-Food-Menüs seiner tierischen Mitbewohner scherzte er, man müsse wohl den Tierschutzverein PETA verständigen. Ashanti ließ sich davon allerdings nicht beirren: „Ich finde, sie dürfen sich hin und wieder etwas gönnen. Sie lieben es und fressen alles auf.“ Ihre Bestellung falle dabei ziemlich überschaubar aus: Am liebsten hätten Lulu und Cleffy eine Portion mit 20 klassischen Hähnchenstücken.

Neben ihren Hunden hat die Sängerin noch einen weiteren Grund, sich auf die Rückkehr nach Hause zu freuen: ihren zweijährigen Sohn Kareem Kenkaide Haynes, genannt KK, den sie gemeinsam mit Nelly großzieht. Die räumliche Trennung falle ihr nicht leicht, wie sie vor kurzem dem Magazin ‚Glamour‘ verriet. Auf die Frage, weshalb sie sich derzeit schuldig fühle, antwortete sie: „Ich bin gerade in New York City und mein Sohn ist zu Hause. Deshalb verpasse ich im Moment ein bisschen seinen gewohnten Tagesablauf.“ Schon ein Tag ohne ihren Sohn mache ihr zu schaffen. Während der Flüge schaue sie sich deshalb ständig Videos von ihm an und versuche, ungefähr alle 20 Minuten per FaceTime Kontakt aufzunehmen. Ihre Nanny hat dadurch einiges zu tun und habe sie deshalb sogar schon gebeten, nicht ganz so häufig anzurufen.