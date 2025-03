Stars Aufwachsen im Rampenlicht: Millie Bobby Brown klagt über fiese Mobbing-Attacken

Millie Bobby Brown - March 2025 - Instagram rant - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2025, 11:00 Uhr

Die 'Stranger Things'-Darstellerin teilt auf Instagram gegen Hater aus, die sie für ihr Aussehen kritisieren.

Millie Bobby Brown ist seit ihrer Zeit als Kinderstar eine „Zielscheibe“ für Mobbing geworden.

Die 21-jährige Schauspielerin wurde weltberühmt, als sie im Alter von elf Jahren in ‚Stranger Things‘ mitspielte. Millie kann nicht verstehen, warum Fans denken, dass sie ein Jahrzehnt später „in der Zeit eingefroren“ sein soll.

In einem Instagram-Video klagt sie: „Ich bin vor der Welt aufgewachsen und aus irgendeinem Grund scheinen die Leute nicht mit mir zu wachsen. Stattdessen tun sie so, als sollte ich in der Zeit eingefroren bleiben, als sollte ich immer noch so aussehen wie in der ersten Staffel von ‚Stranger Things‘. Und weil ich das nicht tue, bin ich jetzt eine Zielscheibe.“

Die ‚Electric State‘-Darstellerin will sich nicht für ihr Äußeres rechtfertigen müssen. „Ich weigere mich, mich zu verkleinern, um den unrealistischen Erwartungen von Leuten zu entsprechen, die nicht damit umgehen können, dass aus einem Mädchen eine Frau wird. Ich lasse mich nicht dafür beschämen, wie ich aussehe, wie ich mich kleide oder wie ich mich präsentiere“, betont sie. „Wenn du damit ein Problem hast, muss ich mich fragen, was es ist, das dir so unangenehm ist.“

Millie schließt ihre Videobotschaft mit der Bitte, „es besser zu machen“. Damit will sie andere Mädchen beschützen, die wie sie im Rampenlicht aufwachsen und bei jedem Schritt beobachtet werden. „Lasst es uns besser machen. Nicht nur für mich, sondern für jedes junge Mädchen, das es verdient, ohne Angst davor aufzuwachsen, für seine bloße Existenz zerrissen zu werden“, appelliert der Star.