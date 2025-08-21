Stars Austin Butler fürchtete, er würde ’sterben‘

Bang Showbiz | 21.08.2025

Der Schauspieler litt an einer heftigen Migräne und konnte nichts mehr sehen.

Austin Butler hatte Angst, er würde „sterben“, als er kurzzeitig erblindete.

Der 34-jährige Schauspieler war auf dem Weg zu den Dreharbeiten von ‚The Bikeriders‘ (2023), als er bei der Landung seines Flugzeugs von einer schlimmen Migräne geweckt wurde – und plötzlich bemerkte, dass er sein Augenlicht verloren hatte. Er erzählte der neuen Ausgabe des ‚Men’s Health‘-Magazins: „Es fühlte sich an, als würde mir das Leben aus dem Körper gesogen. Plötzlich hatte ich ein euphorisches Gefühl – und ich dachte wirklich, ich sterbe.“

Das Sehvermögen des ‚Elvis‘-Stars kehrte zum Glück langsam zurück. Er verbrachte den gesamten Tag am Set, wobei er sich den Vorfall als Folge von Schlafmangel erklärte. Austin war lange überzeugt, dass er nur dann seine beste Leistung bringen könne, wenn er „gequält“ sei – und litt dadurch unter mehreren gesundheitlichen Problemen.

So hatte er monatelang Schmerzen im Fuß nach der Promotion für ‚Dune: Part Two‘ und wurde nach den Dreharbeiten zu ‚Elvis‘ wegen Schmerzen, die einer Blinddarmentzündung ähnelten, eine Woche ins Krankenhaus eingeliefert. „Lange Zeit dachte ich, [die Schauspielerei] müsse ein quälender Prozess sein, und ich käme am anderen Ende völlig kaputt heraus“, schilderte der ‚Once Upon a Time… in Hollywood‘-Darsteller.

Mentoren wie Laura Dern hätten ihm jedoch geholfen, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Gesundheit zu finden. Über die 58-jährige Schauspielerin sagte Austin: „Sie hilft mir immer mehr zu erkennen, dass man auf der anderen Seite ankommt – und vielleicht Teile von dir geheilt, integriert und verarbeitet sind. Es kann auf eine Art therapeutisch sein. Du musst das Licht nicht zerstören.“