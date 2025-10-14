Stars Baldwin macht ‚Müllwagen in Walgröße‘ für Autounfall verantwortlich

14.10.2025

Der Hollywood-Star spricht in einem Instagram-Video über die Hintergründe seines Autounfalls.

Alec Baldwin äußert sich zu seinem Autounfall in den Hamptons.

Der Hollywood-Star fuhr am Montag (13. Oktober) in East Hampton, New York, einen weißen Range Rover, während sein Bruder Stephen Baldwin auf dem Beifahrersitz saß. Baldwin wich einem Müllwagen aus und krachte dabei mit dem Fahrzeug in einen „dicken fetten Baum“.

In einem Instagram-Video erklärte Baldwin, dass es ihm und seinem Bruder nach dem Unfall „gut geht“, er jedoch das Auto seiner Frau Hilaria völlig zerstört habe. „Heute Morgen hatte ich einen Autounfall. Mir geht es gut. Mein Bruder Stephen hat mich auf Long Island besucht, und wir haben das Wochenende beim Filmfestival [Hamptons International Film Festival] verbracht“, erzählte der 67-Jährige.

Weiter erklärte er: „Heute Morgen hatte ich diesen Autounfall, dieser Typ ist mir mit einem Truck in die Quere gekommen. Ein großer Müllwagen … ein Müllwagen in Walgröße … ich habe noch nie einen [so großen] Müllwagen gesehen“, enthüllte der Schauspieler. „Es muss ein kommerzielles Fahrzeug gewesen sein, um Material von Baustellen oder so zu transportieren.“

Um einen Zusammenprall zu vermeiden, sei Baldwin ausgewichen und gegen einen Baum gefahren. „Ich habe einen dicken fetten Baum getroffen und das Auto meiner Frau zerstört … Ich habe das Auto meiner Frau kaputtgemacht, und es tut mir leid, aber es ist alles in Ordnung. Mir geht es gut und meinem Bruder auch …“, schilderte er.

Der ‚To Rome with Love‘-Darsteller bedankte sich bei der Polizei für ihre Hilfe am Unfallort. „Sie kamen und wir haben einen Bericht bei ihnen eingereicht. Officer Gerken. Ein toller Typ … Das Auto meiner Frau war ziemlich demoliert“, gestand Baldwin. Nun werde er nach Los Angeles reisen, um seine Frau Hilaria zu sehen, die bis vor kurzem Teil der US-Show ‚Dancing With The Stars‘ war.