Film Barry Keoghan bekam für ‚Bird‘ nie ein Drehbuch zu Gesicht

Barry Keoghan - Bafta 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2024, 09:00 Uhr

Der Schauspieler enthüllt, dass er nie ein Skript für den Film gesehen hat.

Barry Keoghan hat noch nie ein Drehbuch für ‚Bird‘ gesehen.

Der irische Darsteller spielt die Hauptrolle in Andrea Arnolds Drama, gesteht aber, dass er keine Ahnung hatte, worum es in dem Film geht, bis er das fertige Projekt zum ersten Mal sah.

Im Interview mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin enthüllt der Schauspieler: „Es gab kein Drehbuch. Ich habe noch nie ein Drehbuch gesehen. Ich wusste nicht, worum es in dem Film geht, bis ich ihn in Cannes gesehen habe. Ich dachte mir: ‚Es geht doch um einen Vogel – oder?‘ Und ich hatte keine Vögel darin gesehen. Ich fragte mich: ‚Wo zum Teufel kommt dieser Vogel ins Spiel?‘“

Der 32-Jährige ergänzt: „Das widerspricht dem Grundsatz: ‚Ich muss erst [das Drehbuch] lesen und sehen, ob es etwas damit zu tun hat.‘ Ich mache mit, weil ich weiß, dass es mich auf menschlicher Ebene berührt, aber auch mich als Schauspieler voranbringt.“

Barry wurde dank seines Nackttanzes in dem Psychothriller ‚Saltburn‘ zu einer viralen Sensation. Die Regisseurin Emerald Fennell habe ihm geholfen, den Part unverkrampft anzugehen. „Ich habe massive Vertrauensprobleme, aber ich erinnere mich, wie ich Emerald traf und so aufgeregt war“, berichtet der Star. „Es hat mich viel Überwindung gekostet, denn auf dem Papier denkt man: ‚Das ist die Rolle deines Lebens.‘ Und dann heißt es: ‚Ich werde so viel von mir zeigen – buchstäblich.‘ Es war eine Menge los – und ich hatte noch nie eine Hauptrolle.“