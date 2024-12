Stars ‚Bauer sucht Frau‘-Star Anna Heiser gesteht Ehekrise

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 14:00 Uhr

Die Influencerin offenbart ihren Instagram-Followern, wie prekär es um ihre Ehe steht.

Anna und Gerald Heiser stecken in einer handfesten Ehekrise.

Die ‚Bauer sucht Frau‘-Stars lernten sich 2017 in der RTL-Kuppelshow kennen und lieben. Ein Jahr später folgte die Hochzeit. Ihr Liebesglück krönten sie mit zwei Kindern: Sohn Leon (3) und Tochter Alina Marikka (2). Doch die heile Welt der Namibia-Auswanderer wird nicht nur von Sorgen um ihre Farm getrübt. Auf Instagram gesteht die 34-Jährige ihren Followern, dass sie eine schwierige Phase in ihrer Beziehung durchmachen.

„Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss. Auf unserem gemeinsamen Weg, einen Traum zu verwirklichen, haben wir uns als Paar verloren. Wir haben es nicht mal gemerkt…“, schreibt Anna Heiser zu einem Foto, auf dem sich das Paar küsst.

Die Influencerin gesteht: „Die Liebe, die uns einst verbunden hat, wird von negativen Emotionen überschattet. Der enorme Druck, der auf uns lastet, erlischt jegliche Gefühle. Es fällt schwer, all das einzugestehen, es zu akzeptieren. Doch nur, wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat.“

Die Zeit werde zeigen, ob das ‚Bauer sucht Frau‘-Paar eine gemeinsame Zukunft habe. „Am Ende gibt es nur zwei Wege: Entweder wir überwinden diese Krise gemeinsam und gehen gestärkt daraus hervor – oder unsere Wege trennen sich“, enthüllt die Zweifach-Mama.