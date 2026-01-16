Stars Ben Affleck: Seine Kinder sollen ihre Zeit nicht als Schauspieler verschwenden

Ben Affleck - AVALON - 16 April 2025 - The Accountant 2 LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2026, 09:00 Uhr

Ben Affleck hofft, dass sich seine Kinder gegen eine Karriere in Hollywood entscheiden werden.

Der 52-jährige Schauspieler ist Vater von Violet (20), Seraphina (17) und Samuel (13), die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner hat. Und er würde es gar nicht gerne sehen, wenn eines seiner Kinder in seinen Fußstapfen folgte.

Bei der Premiere seines neuen Films ‚The Rip‘ sagte Affleck gegenüber ‚E! News‘: „Wenn man ein öffentliches Leben hat, legt man seinen Kindern automatisch etwas auf. Das ist kompliziert.“ Er betonte: „Wir würden sie niemals in dieses Geschäft drängen. Ich hoffe ehrlich, dass sie ihr Leben nicht damit verschwenden, Schauspieler zu werden.“ Affleck erklärte, dass seine eigene Jugend von Anonymität geprägt gewesen sei. „Es war in gewisser Weise ein Segen, anonym zu sein, zu kämpfen und von ganz unten anzufangen.“ Gleichzeitig machte er deutlich, wie stolz er auf seine Kinder ist. „Sie sind brillant, liebevoll und wunderbar. Wir lieben sie und sind unglaublich stolz.“

Auch Jennifer Garner äußerte sich kürzlich zu ihrem Erziehungsstil. Gegenüber ‚Marie Claire UK‘ sagte sie: „Elternsein bedeutet heute oft, den Mund zu halten. Man muss sie ihre Entscheidungen treffen lassen.“ Über die Scheidung erklärte sie offen: „Das Auseinanderbrechen einer Familie ist das Schwierige. Den Verlust einer echten Partnerschaft und Freundschaft verkraftet man nicht einfach so.“