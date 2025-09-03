Stars Bill Kaulitz: Der Pool ist endlich eingeweiht!

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2025, 14:00 Uhr

Der Tokio-Hotel-Frontmann hat seinen neuen Pool endlich einweihen können.

Bill Kaulitz hat seinen neuen Pool mit einer ausgelassenen Party eingeweiht.

Wer die zweite Staffel der Netflix-Serie ‚Kaulitz Kaulitz‘ gesehen hat, der weiß, dass der Tokio-Hotel-Frontmann das gemeinsame Bankkonto mit seinen ausschweifenden Plänen zum Umbau seines Anwesens in Los Angeles ziemlich belastet hat. Nach zahlreichen Diskussionen mit seinem Zwillingsbruder Tom und einer Verzögerung der Bauarbeiten aufgrund eines Wasserschadens ist das übergroße Plantschbecken jetzt endlich fertiggestellt. In ihrem gemeinsamen Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ berichteten Bill und Tom nun von der ersten Poolparty, die die Musiker nach der Fertigstellung des Schwimmbeckens veranstalteten. „Es war eine Party à la Kaulitz!“, betont Tom und berichtet begeistert: „Es kamen alle vorbei, alle haben sich richtig gehen lassen.“

Auch Bill scheint die Feier ziemlich genossen zu haben. Bei der nächsten Poolparty will er jedoch lieber die Finger vom Alkohol lassen. „Das war das einzige, was ich vielleicht anders machen würde. Ich war zu schnell schon zu angezündet“, resümiert er. Tom stimmt zu: „Du bist wirklich wie ein leichtes Mädchen über die Poolparty geschlendert.“ In seinem neuen Whirlpool scheint Bill außerdem einem Partygast näher gekommen zu sein. „Wir haben es getan“, deutet er im Podcast-Talk vielsagend an. Sein Zwillingsbruder ist von dieser Neuigkeit nicht besonders begeistert: „Nicht wir, du hast es getan. Und ich möchte dir sagen, bis das Wasser nicht einmal komplett erneuert ist, werde ich da nie wieder reingehen.“

Ob es sich um seinen Partner für das Pool-Schäferstündchen womöglich um Bills aktuellen Flirt Jannik Kontalis handelte, verriet der Sänger nicht. Nur so viel gab Bill preis: „Mit wem ich wann was gemacht habe, sieht man da ganz deutlich! Also es gibt quasi von mir jetzt ein kleines Filmchen.“