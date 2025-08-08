Stars Bill Kaulitz: Er findet ARD-Quiz-Star Sebastian Klussmann ‚hot‘

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz schwärmt von ARD-Quizshow-Star Sebastian Klussmann.

Der 35-jährige Tokio-Hotel-Sänger verriet jetzt, dass er sich die ARD-Quiz-Show ‚Gefragt – Gejagt‘ sehr gerne anschaut und ein großer Fan des Jägers ist.

Bill interessiere sich nämlich nicht wegen der kniffligen Quiz-Fragen für die TV-Sendung, sondern vielmehr wegen des Quiz-Experten. Klussmann ist der kluge Kopf der Show, der seit über einem Jahrzehnt das Publikum mit seinen Auftritten begeistert. Bill sprach nun mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) in der neuen Folge ihres beliebten ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘-Podcasts über seinen Schwarm und enthüllte: „Der eine Jäger, der da immer rauskommt, den finde ich hot.“ Bill finde dabei vor allem das beeindruckende Fachwissen des Quiz-Show-Stars sehr attraktiv. Der Musiker fügte hinzu: „Der weiß Sachen, da frage ich mich: Was macht der? Der kann den ganzen Tag ja nur dazulernen.“

Tom steht seinem Bruder auch in Dating-Fragen immer zur Seite und hat nichts dagegen, die Rolle des Vermittlers zu spielen. Er verkündete scherzend, dass ihm Klussmann ruhig eine Nachricht über seinen Account auf Social Media zusenden könne. Es bleibt abzuwarten, ob Klussmann auf Bills herzerwärmendes Geständnis reagiert. Der Sänger verriet in seinem Podcast auch, dass in seinem Terminkalender bereits mehrere Dates anstehen würden und er weiterhin aktiv nach seiner großen Liebe suche.