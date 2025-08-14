Stars Bill Kaulitz: Er wurde mit einem Liebhaber im Bett erwischt

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz wurde nach einer wilden Partynacht von seiner Assistentin und seinem Styling-Team mit einem Liebhaber im Bett erwischt.

Der 35-jährige Tokio Hotel-Sänger sprach jetzt darüber, dass er eine Nacht mit einem alten Bekannten verbrachte, mit dem er nach seinen Aussagen zufolge schon öfter angebandelt hatte.

Bill erklärte in einem Gespräch in seinem ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘-Podcast, dass der nächste Morgen nach der turbulenten Nacht jedoch ganz anders als geplant verlaufen sei. Bill habe gerade geduscht, als seine Assistentin unangekündigt den Raum betrat und seinen Liebhaber noch im Bett liegend vorfand. Kaulitz lachte über die Situation und verriet, dass kurz darauf auch noch sein gesamtes Styling-Team bei ihm eingetroffen sei, um ihn bei den Vorbereitungen für den an dem Tag geplanten Videodreh zu unterstützen. Der Musiker nahm den Vorfall aber wie gewohnt mit Humor und scherzte darüber, dass der Morgen „wie in einem Rockstar-Film“ gewirkt habe. Bill fügte gegenüber seinem Bruder Tom (35) hinzu, dass sein Bekannter den geplanten Videodreh „wahrscheinlich für eine Ausrede“ gehalten habe. Der Künstler ist aktuell auf der Suche nach der großen Liebe und enthüllte, dass bereits drei neue Dates mit „richtig heißen Anwärtern“ geplant seinen.