Stars Bill Kaulitz motzt über protzigen Urlaub dieses TV-Stars

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2025, 15:27 Uhr

Bill Kaulitz stichelte gegen den sehr dekadenten Urlaub von TV-Star Klaas Heufer-Umlauf.

Der Tokio Hotel-Frontmann und der ‚Joko Klaas‘-Moderator sind sich in den vergangenen Jahrzehnten bei Showbiz-Events schon öfter über den Weg gelaufen. Kenngelernt haben sie sich bereits vor 20 Jahren, als Bill mit seiner Band und dem Song ‚Durch den Monsun‘ über Nacht zur Sensation wurde. Und scheinbar verstehen sich Bill und Klaas auch nach so langer Zeit noch so gut, dass Bill auch kein Problem damit hat, öffentlich mal ein wenig über seinen Kollegen zu lästern. Zuletzt trafen sie sich im Urlaub zufällig und der Sänger fand den Auftritt des Moderators äußerst amüsant.

„Großkotzig und protzig“, machte sich Bill nun in seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ über Klaas lustig. Im Gespräch mit seinem Bruder und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz beschrieb er einen entspannten Moment, den er am Strand eines Urlaubs-Resorts verbrachte. Die Idylle wurde aber auf harsche Weise unterbrochen, als plötzlich ein Helikopter landete, Sand aufwirbelte und für ordentlich Lärm sorgte. Wer steig aus? Klaas Heufer-Umlauf.

Nach der ersten Genervtheit über die gestörte Urlaubsruhe, freute sich Bill aber, den TV-Kollegen so zufällig zu treffen. Dieser lud den Sänger prompt zum Essen ein und die beiden verbrachten einen lustigen Abend zusammen. „Es war total schön, sich zu treffen.“