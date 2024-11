Stars Bill Kaulitz: So ernst ist ihm seine neue Liebe

Bill Kaulitz (Tokio Hotel) - 16.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz und Marc Egger meinen es offenbar ernst miteinander.

Der Tokio Hotel-Frontmann ist erst seit kurzem mit dem Male-Model zusammen, doch dass sie frisch verliebt sind, daran lässt der Sänger keinen Zweifel. Jetzt berichtet Bill sogar von einem süßen Liebesbeweis, der dem Paar helfe, die Beziehung zwischen Hollywood und Köln am Leben zu halten.

„Marc und ich haben einen gemeinsamen Kalender”, sagte Bill Kaulitz jetzt im Interview mit ‚RTL‘. Der Tokio Hotel-Star plant also offensichtlich seine – zumindest nähere – Zukunft mit dem Male-Model und ist zuversichtlich, eine gute Vorgehensweise dafür gefunden zu haben. Das Modell des gemeinsamen Kalenders hat er sich nämlich von Bruder Tom Kaulitz und dessen Ehefrau Heidi Klum abgeschaut. „Wenn alle so viel arbeiten, muss man sich gut abstimmen.“ Ideal ist diese Lösung sicher nicht, aber für Bill und Marc scheint es aktuell zu funktionieren: „Alles nicht so easy so eine Fernbeziehung. Aber ein gemeinsamer Kalender, der hilft.”

Dass Bill, der mit Marc bereits im Oktober 2023 anbandelte, es mit seinem Partner ernst meint, verriet er erst letztens im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder, ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘. Darin sprach er von Hochzeitsplänen. „Ich hoffe nicht allzu bald“, erwiderte sein Bruder zwar und merkt an, dass man so einen Schritt ja nicht überstürzen müsse, aber Bill träumte: „Das sehe ich für mich im nächsten Jahr.“