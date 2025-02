Stars Bill Kaulitz wird Schauspieler: Er feiert TV-Debüt mit Rolle in ZDF-Serie

Bill Kaulitz (Tokio Hotel) - 16.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz wagt den Schritt in die Schauspielerei. Er spielt bald in einer ZDF-Serie mit.

Der Frontsänger von Tokio Hotel, der in den letzten Jahren in vielen verschiedenen Funktionen präsent war – ob als Coach bei ‚The Voice of Germany‘, Moderator von ‚That’s My Jam‘ oder Protagonist der Netflix-Doku-Soap ‚Kaulitz Kaulitz‘ – übernimmt nun eine Hauptrolle in einer neuen ZDF-Serie. Der Titel der Serie lautet ‚The Comeback‘ – und sie spielt im Musikbusiness.

In der Serie verkörpert Bill Kaulitz den ehemaligen Teenieschwarm Flo, der in einer längst in Vergessenheit geratenen Band spielte. Zum 20-jährigen Jubiläum möchte er mit der zerstrittenen Band ein Comeback wagen. Doch die Frage ist: Wer wird sich heute noch für diese Band interessieren?

Die Serie wird von Facundo Scalerandi, bekannt durch ‚Like a Loser‘ und ‚Pauline‘, inszeniert und das Drehbuch stammt von Riccarda Schemann (‚Echt‘) und Johannes Rothe (‚Push‘). Die Produktion übernimmt Network Movie aus Köln und die Film- und Medienstiftung NRW fördert das Projekt laut des TV-Portals ‚Fernsehserien‘ mit 900.000 Euro. Neben Bill Kaulitz sind bisher keine weiteren Cast-Mitglieder bekannt. Doch Fans dürfen gespannt sein, wie sich der Musiker in seiner neuen Rolle schlägt und wie die Geschichte rund um das Comeback der Band weitergeht.

Das Projekt ist für Bill Kaulitz zwar die erste große TV-Rolle, allerdings probierte er sich bereits zuvor in dem Berufsfeld aus. 2006 war er Synchronsprecher für ‚Arthur und die Minimoys‘ und über die Jahre erfand sich der Sänger in zahlreichen Rollen für Musikvideos von Tokio Hotel neu. 2014 spielte er im Musikvideo zu ‚Feel it all‘ einen Heroin-Junkie und gab damals zu, dass er immer schon solche Rollen habe spielen wollen. „Ich war immer fasziniert von ‚Kids'“, erklärte der Sänger damals und meint einen Film, in dem es um drogenkonsumierende Jugendliche in Amerika geht. Auch Christiane F. aus ‚Wir Kinder vom Bahnhof Zoo‘ sei eine Inspiration gewesen: „Ich habe mich selbst in diesen Filmen gesehen, weil ich in einer Kleinstadt mit solchen Leuten aufgewachsen bin.“