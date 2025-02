Film Bill Skarsgård, Murray Bartlett und Noah Jupe stoßen zum ‚Robin Hood‘-Cast

Bill Skarsgard - The Crow - NY Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2025, 12:32 Uhr

Bill Skarsgård, Murray Bartlett und Noah Jupe haben sich dem Cast von ‚The Death of Robin Hood‘ angeschlossen.

Das Trio wird zusammen mit Hugh Jackman und Jodie Comer in dem kommenden Film von Regisseur Michael Sarnoski auftreten, der als düstere Neuinterpretation des klassischen Robin-Hood-Märchens beschrieben wird. Der Titelheld kämpft dabei mit seinen vergangenen Verfehlungen.

Laut der offiziellen Zusammenfassung des Films ringt Robin Hood „mit seiner Vergangenheit nach einem Leben voller Verbrechen und Mord“. Außerdem heißt es darin: „Ein vom Leben gezeichneter Einzelgänger findet sich schwer verletzt in den Händen einer mysteriösen Frau, die ihm eine Chance auf Erlösung bietet.“ Die Produktion begann diesen Monat in Irland und Aaron Ryder und Andrew Swett fungieren als Produzenten für die Ryder Picture Company (RPC) zusammen mit Alexander Black für Lyrical Media, die den Film auch vollständig finanzieren. Sarnoski sagte in einer Erklärung im letzten Jahr: „Es war eine unglaubliche Gelegenheit, die Geschichte von Robin Hood neu zu erfinden und frisch zu innovieren. Die perfekte Besetzung für die Umsetzung des Drehbuchs war entscheidend.“

‚A24‘ erwarb die US-Rechte an dem Film beim ‚Cannes Film Festival‘ und wird den Film in den USA vertreiben, während ‚True Brit Entertainment‘ den Film in Großbritannien und Irland veröffentlichen wird. ‚WME Independent‘ vertritt die internationalen Rechte des Films.