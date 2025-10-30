Musik Billie Eilish hätte ‚Birds of a Feather‘ fast verworfen

Billie Eilish - Kia Forum Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin enthüllt, dass sie zunächst kein großer Fan des Hits war.

Billie Eilish wollte ihren Mega-Hit ‚Birds of a Feather‘ ursprünglich nicht veröffentlichen.

Die 23-jährige Sängerin und Songwriterin dachte zunächst darüber nach, den Song – der seit seiner Veröffentlichung am 17. Mai 2024 mehr als drei Milliarden Mal auf Spotify gestreamt wurde – von ihrem Album ‚Hit Me Hard and Soft‘ zu streichen, weil er ihr „irgendwie dumm“ vorkam. Im Gespräch mit dem ‚Wall Street Journal‘ offenbarte sie: „Mehrmals dachte ich: ‚Wir sollten den rausschmeißen.‘ Selbst als ich dem Label das ganze Album vorspielte, sagte ich: ‚Leute, der hier ist irgendwie dumm.'“

‚Birds of a Feather‘ wurde schließlich zu einem weltweiten Hit – der Song erreichte Platz zwei der Billboard 200 und stand drei Wochen lang an der Spitze der Billboard Global 200. Außerdem brachte er Billie Grammy-Nominierungen in den Kategorien ‚Song of the Year‘, ‚Record of the Year‘ und ‚Best Pop Solo Performance‘ ein.

In dem Interview erinnerte sich die Chartstürmerin auch daran, dass die Musikindustrie anfangs bezweifelte, ob ihre melancholischen Songs überhaupt ein großes Publikum finden würden. „Es ist so witzig, heute an all die Kritik zurückzudenken, bei der es hieß: ‚Die Songs sind zu traurig.‘ So viele Leute und Firmen wollten, dass wir fröhlichere Songs machen“, erzählte Billie.

Als sie ‚Birds of a Feather‘ schrieb, wollte die Musikerin „etwas Düsteres“ hinzufügen, damit der Song nicht nur aus „Regenbögen und Lächeln“ besteht. „Wir haben über die Idee geschrieben, dass man bald sterben wird – und dass man es deshalb auskosten sollte“, schilderte sie.