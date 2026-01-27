Stars Billie Eilish und James Cameron verschieben 3D-Konzertfilm um zwei Monate

Bang Showbiz | 27.01.2026, 19:30 Uhr

Der geplante 3D-Konzertfilm ‚Hit Me Hard and Soft: The Tour‘ von Billie Eilish und Regie-Ikone James Cameron wird später als ursprünglich angekündigt erscheinen.

Der Film, der zunächst für den 20. März geplant war, wurde auf den 8. Mai verschoben. Grund dafür seien technische Nacharbeiten und neue 3D-Entwicklungen.

James Cameron erklärte auf Threads: „Wir verfeinern den Schnitt, arbeiten an neuer 3D-Technologie und fügen spezielles Behind-the-Scenes-Material hinzu. Der Film wird jetzt am Freitag, den 8. Mai, erscheinen. Es wird das Warten wert sein.“

Die 24-jährige Sängerin hatte das Projekt gemeinsam mit Cameron co-inszeniert und die Veröffentlichung ursprünglich beim letzten Konzert ihrer Tour im November 2025 in San Francisco angekündigt. Später schrieb sie auf Instagram: „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) kommt am 20. März 2026 in die Kinos. Diese Tour war eine meiner Lieblings-Touren überhaupt, und diesen Film mit @jamescameronofficial zu machen, war ein Traum.“

Bereits im Sommer hatte Eilish das Projekt angeteasert. Bei einem Konzert in Manchester sagte sie: „Ich kann nicht viel sagen, aber ich arbeite an etwas sehr Besonderem mit jemandem namens James Cameron – und es wird in 3D sein.“

Die Tour begann am 29. September 2024 in Quebec City und wurde von zahlreichen Support-Acts begleitet, darunter ihr Bruder Finneas, Tom Odell, Ashnikko, Syd, Yoasobi und Men I Trust.