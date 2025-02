Musik Billie Joe Armstrong lobt Billie Eilish nach FireAid-Duett als „ziemlich großartige junge Dame“

Green Day - Saviors Tour at Oracle Park in San Francisco on Friday, Sept. 20, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 18:00 Uhr

Billie Joe Armstrong sagt, es sei eine „Ehre“ gewesen, mit der „ziemlich großartigen jungen Dame“ Billie Eilish aufzutreten.

Der 52-jährige Rockmusiker und seine Band Green Day traten am 30. Januar beim FireAid-Benefizkonzert für die Opfer der Brände in Los Angeles im Kia Forum mit der ‚Birds of a Feather‘-Hitmacherin Billie Eilish auf. Gemeinsam sangen sie ihren Song ‚Last Night On Earth‘ von 2009. Der Pop-Punk-Veteran Armstrong sprach danach darüber, dass er ein großer Fan der 23-jährigen Pop-Überfliegerin sei. Und der gemeinsame Name half den beiden Stars außerdem zu einer freundschaftlichen Verbindung.

„Es ist lustig, als [Eilish] anfing, bekannt zu werden, sah ich ein paar Aufnahmen von ihr auf Instagram – ich sah ein paar Merchandising-Artikel, und es gab ein Stirnband, auf dem ‚Billie‘ mit einem ‚ie‘ stand, und ich sagte: ‚Das muss ich haben!'“, erzählte Billie Armstrong jetzt gegenüber ‚Billboard‘. Diesem Wunsch kam seine Namensvetterin offenbar sofort nach: „Und dann schickte sie mir eine Menge Merch, auf dem ‚Billie‘ stand, und ich dachte mir so: ‚Jaaa!'“

Armstrong fügte hinzu, dass er Eilish sogar einige Male live spielen gesehen habe und ihre Auftritte schon vorher fantastisch fand. „Man wusste einfach, dass mit ihr etwas Besonderes passieren würde.“ Als die beiden dann zusammen auf der Bühne stehen konnten, ergriff er die Chance sofort. „Die Tatsache, dass wir zusammen spielen konnten… sie ist eine ziemlich großartige junge Dame, und es war eine Ehre, mit ihr die Bühne zu teilen.“

Billie und Billie interviewten sich zuvor 2019 für das ‚Rolling Stone‘-Magazin und der ‚Boulevard of Broken Dreams‘-Hitmacher erklärte damals, warum er sich so sehr zu der Musik der ‚Bad Guy‘-Hitmacherin hingezogen fühlt. Er sagte zu ihr: „Ich weiß, das klingt komisch, aber ich neige immer zu Musik, die nach Freiheit klingt.“