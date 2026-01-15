Musik BLACKPINK kündigen neue EP ‚Deadline‘ an und nähern sich Ende ihrer Welttournee

BLACKPINK - Gaon Chart K-Pop Awards 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2026, 19:00 Uhr

BLACKPINK haben offiziell ihre neue EP ‚Deadline‘ angekündigt, die am 27. Februar erscheinen wird.

Das Mini-Album trägt denselben Titel wie die aktuelle Welttournee der K-Pop-Superstars, die am 5. Juli 2025 im Goyang Stadium in Südkorea gestartet ist und am 26. Januar 2026 im Kai Tak Stadium in Hongkong ihren Abschluss findet. Für die vier Mitglieder Jisoo, Jennie, Lisa und Rosé markiert die Veröffentlichung einen wichtigen gemeinsamen Schritt nach einer Phase intensiver Soloaktivitäten.

Zwar wurde die vollständige Trackliste bislang noch nicht bekannt gegeben, es gilt jedoch als sicher, dass die bereits im Juli 2025 veröffentlichte Single ‚Jump‘ Teil der EP sein wird. In einem Trailer, den die Gruppe veröffentlichte, bestätigten BLACKPINK außerdem, dass ‚Deadline‘ um 5 Uhr deutsche Zeit erscheinen wird.

Nach dem Release ihres Albums ‚Born Pink‘ im Jahr 2022 hatten sich die vier Künstlerinnen verstärkt auf ihre eigenen Karrieren konzentriert. Dennoch machten sie immer wieder deutlich, dass ein gemeinsames Comeback nur eine Frage der Zeit sei. Lisa verriet im Mai vergangenen Jahres im Gespräch mit ‚Variety‘: „Eigentlich waren wir erst vor ein paar Tagen gemeinsam im Studio. Wir sind alle unglaublich aufgeregt, wieder zusammenzukommen und auf Tour zu gehen. Wir vermissen die Blinks sehr und können es kaum erwarten, sie wiederzusehen.“

Parallel dazu entwickelten sich die Solo-Karrieren rasant. Lisa gründete ihr eigenes Managementlabel LLOUD, unterschrieb einen globalen Solovertrag bei RCA Records und feierte ihr Schauspieldebüt in der HBO-Serie ‚The White Lotus‘. Jisoo etablierte ihre Agentur BLISSOO und übernahm Rollen in dem K-Drama ‚Influenza‘ sowie in der Filmadaption von ‚Omniscient Reader’s Viewpoint‘. Rosé wiederum landete mit Bruno Mars den Grammy-nominierten Hit ‚APT‘ und wurde als erste weibliche K-Pop-Solokünstlerin mit ‚Variety’s Global Hitmaker of the Year‘ ausgezeichnet.

Mit ‚Deadline‘ schlagen BLACKPINK nun wieder ein gemeinsames Kapitel auf – eines, das sowohl musikalisch als auch symbolisch das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen markieren dürfte.