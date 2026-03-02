Stars ‚Blood and Sinners‘ räumt bei den Actor Awards groß ab

Michael B. Jordan Avalon 02.03.36 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 11:00 Uhr

Der Vampir-Horrorfilm von Ryan Coogler wurde in einer der wichtigsten Kategorien des Abends ausgezeichnet.

‚Blood and Sinners‘ war der große Gewinner des Abends bei den Actor Awards.

Die glamouröse Preisverleihung – früher bekannt als Screen Actors Guild Awards – wurde von Schauspielerin Kristen Bell moderiert und fand am Sonntagabend (1. März) im Shrine Auditorium in Los Angeles statt. ‚Blood and Sinners‘ gewann den Hauptpreis in der Kategorie ‚Beste Cast-Performance in einem Spielfilm‘. Zudem wurde Hauptdarsteller Michael B. Jordan als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Jordan, der in dem Film unter der Regie von Ryan Coogler Zwillingsbrüder spielt, hielt eine emotionale Dankesrede und bedankte sich bei seinen Kollegen dafür, dass sie ihn „gesehen“ hätten. „Damit habe ich nicht gerechnet. Ich fühle mich so geehrt und privilegiert, in Kategorien mit Menschen und Schauspielern nominiert zu sein, die ich liebe – ich liebe ihre Arbeit und das, was sie zu unserem Handwerk beitragen“, betonte der Hollywood-Star.

In weiteren Filmkategorien gewann Jessie Buckley den Preis als beste Hauptdarstellerin für ‚Hamnet‘, während Sean Penn als bester Nebendarsteller für ‚One Battle After Another‘ ausgezeichnet wurde. Der Preis als beste Nebendarstellerin ging an Amy Madigan für ‚Weapons‘.

In den TV-Kategorien gewann die Arztserie ‚The Pitt‘ den Preis für das beste Ensemble in einer Dramaserie. Hauptdarsteller Noah Wyle wurde zudem als bester Schauspieler ausgezeichnet. Keri Russell erhielt den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie für ihre Rolle in ‚The Diplomat‘. Die Satire ‚The Studio‘ triumphierte in der Kategorie bestes Comedy-Ensemble, und Seth Rogen gewann als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie.

Rogen kehrte später auf die Bühne zurück, um stellvertretend für seine im Januar verstorbene Co-Darstellerin Catherine O’Hara den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie entgegenzunehmen. In seiner bewegenden Rede sagte er: „Ich weiß, sie wäre geehrt gewesen, diesen Preis von ihren Kolleginnen und Kollegen zu erhalten, die sie so sehr respektiert hat. Sie war ein großer Fan von euch allen.“