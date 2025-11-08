Musik Brian May: Zweites Queen-Album kam bei Rockfans nicht gut an

Bang Showbiz | 08.11.2025, 09:53 Uhr

Der Gitarrist spricht über die gemischten Reaktionen auf 'Queen II' und warum er das Album trotzdem liebt.

Brian May sagt, dass ‚Queen II‘ „nicht besonders gut“ von Rockfans aufgenommen wurde.

In einer neuen YouTube-Serie, die die Vinyl-Neuauflage von ‚A Night At The Opera‘ und das 50-jährige Jubiläum von ‚Bohemian Rhapsody‘ feiert, gab der Gitarrist zu, dass er zwar selbst ein großer Fan des 1974 erschienenen Albums sei – weil es für die Band das erste Mal war, dass sie wirklich experimentieren konnte –, aber nicht alle den härteren Sound mochten.

In Folge zwei von ‚Queen: The Greatest‘ enthüllte er: „‚Queen II‘ wurde in der Rockszene … nicht überall besonders gut aufgenommen. Ich habe dieses Album aber immer leidenschaftlich verteidigt, weil ich finde, dass es ein gewaltiger Schritt nach vorn war. Wir gingen von einer Band, die kaum ins Studio durfte – außer für ein paar Stunden während der toten Zeiten – zu einer Band, die tatsächlich Studiozeit hatte.“ Der 78-Jährige fügte hinzu: „Wir konnten uns austoben, experimentieren und machten mit ‚Queen II‘ einen riesigen Sprung, indem wir Klangbilder auf die Tonbänder malten. Ich liebe dieses Album.“

Schlagzeuger Roger Taylor ergänzte, dass die Rocker bei ‚Queen II‘ zum ersten Mal „eine gewisse Freiheit“ im Studio hatten. Das sei beim ersten Album nicht der Fall gewesen. „Dadurch klingt es grundsätzlich besser und mehr so, wie wir es uns vorgestellt hatten“, erklärte er. „Ich glaube nicht, dass es perfekt ist, weit davon entfernt, aber wir haben unser Selbstvertrauen im Studio aufgebaut. Es hatte viel mehr Licht und Schatten.“ Unabhängig von der gemischten Resonanz erreichte ‚Queen II‘ in Großbritannien Platz fünf der Charts.