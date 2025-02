Stars Charli XCX und George Daniel planen Italien-Hochzeit Charli XCX und George Daniel werden in Italien heiraten. Das Paar flog im August in das Land, um Hochzeitslocations zu besichtigen und hat Berichten zufolge ihren Traumort für die Hochzeit in diesem Jahr gefunden. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Charli und George lieben Italien beide und es hat einen besonderen Platz in ihren […]