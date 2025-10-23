Stars Bruce Springsteen rettete Familie von Regisseur nach Waldbränden in Los Angeles

Bruce Springsteen - June 2025 - Avalon - Anfield Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 19:09 Uhr

Bruce Springsteen rettete die Familie des Regisseurs Scott Cooper nach den Waldbränden in Los Angeles.

„The Boss“ stand dem Filmemacher – der bei dem neuen Biopic ‚Springsteen: Deliver Me from Nowhere‘ Regie führte – zur Seite, nachdem Scott (55) und seine Familie ihr Zuhause in den Flammen verloren hatten. Der 76-jährige Musikstar tat weit mehr, als man erwarten würde, um ihnen zu helfen.

„Er nahm meine Familie in sein Haus auf, nachdem unseres niedergebrannt war“, erzählte Scott dem ‚People Magazine‘. „Meine Tochter Stella, die gerade Gitarre lernte, als ihre Gitarre verbrannte – Bruce schickte ihr sofort eine von seinen. Das ist Bruce Springsteen.“ Außerdem ließ er die Familie des Regisseurs bei sich wohnen, während sie wieder auf die Beine kamen. „Das verleiht diesem Film eine ganz besondere Bedeutung, weshalb es so schwer ist, ihn in die Welt hinauszulassen.“

Scott arbeitete gerade mit Jeremy Allen White – der Bruce in dem Biopic spielt – am Set, als er den „verheerenden Anruf“ erhielt, dass sein Haus abgebrannt sei. Am selben Tag hatte er mit Jeremy eine Szene gedreht, in der dieser ‚Born to Run‘ sang, sowie einen emotionalen Moment zwischen Bruce und dessen Vater Douglas, gespielt von Stephen Graham. Er erinnerte sich: „Ich verbrachte fünf Minuten in der Ecke und weinte – in dem Bewusstsein, dass unser Leben nie wieder dasselbe sein würde.“ Er fügte hinzu: „Ohne Zweifel der härteste Tag, den ich je bei einem Dreh erlebt habe.“

Als wäre das nicht schlimm genug, musste die Familie nur eine Woche später auch noch ihren Hund einschläfern lassen, was seine Töchter Ava und Stella besser verkrafteten als der Filmemacher erwartet hatte. Er beschrieb sie als „unglaublich widerstandsfähig“ und fügte hinzu: „Es war wie ein schlechter Countrysong. Es war schrecklich. Es war das schlimmste Jahr meines Lebens – und zugleich das Beste.“