Musik Bruce Springsteen veröffentlicht Protest-Song ‚Streets of Minneapolis‘ gegen ICE

Bang Showbiz | 29.01.2026, 18:00 Uhr

Bruce Springsteen hat mit ‚Streets of Minneapolis‘ einen neuen Protest-Song veröffentlicht, der sich direkt gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE richtet.

Der Song erschien am Mittwoch (28. Januar) und ist eine unmittelbare Reaktion auf die Todesfälle von Renee Good und Alex Pretti, die in getrennten Vorfällen im Januar in Minneapolis ums Leben kamen.

In einem Statement erklärte Springsteen: „Ich habe diesen Song am Samstag (24.01.26) geschrieben, gestern aufgenommen und heute veröffentlicht – als Reaktion auf den Staatsterror, der über die Stadt Minneapolis gebracht wird.“ Weiter sagte er: „Der Song ist den Menschen in Minneapolis, unseren unschuldigen Einwanderern und dem Andenken an Alex Pretti und Renee Good gewidmet. Stay free.“

Der Text des Songs zeichnet ein düsteres Bild gesellschaftlicher Unruhe. In den Lyrics heißt es unter anderem, eine „brennende Stadt“ habe „Feuer und Eis unter den Stiefeln eines Besatzers“ bekämpft. ICE wird als „private Armee von King Donald Trump aus dem DHS“ bezeichnet. Wortwörtlich singt Springsteen: „Da sind blutige Fußabdrücke, wo Gnade hätte stehen sollen / Und zwei wurden zum Sterben auf verschneiten Straßen zurückgelassen / Alex Pretti und Renee Good.“

Springsteen, der seit Jahren als scharfer Kritiker von Donald Trump gilt, hatte bereits zuvor auf der Bühne deutliche Worte gefunden. Bei einem Auftritt in New Jersey sagte er: „Wenn du an die Macht des Gesetzes glaubst, wenn du dich gegen bewaffnete, maskierte Bundesbeamte stellst, die eine amerikanische Stadt mit Gestapo-Taktiken besetzen, dann sende diesem Präsidenten eine Botschaft: ICE sollte sich aus Minneapolis verp***.“ 2025 hatte Springsteen in Manchester erklärt: „Das Amerika, das ich liebe, ist derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Administration.“