Musik Bruno Mars beendet erstes Soloalbum seit 10 Jahren

Bruno Mars - Getty - 2022 - 64th Annual Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 18:00 Uhr

Bruno Mars beendet erstes Soloalbum seit 10 Jahren.

Bruno Mars wird sein lang erwartetes viertes Soloalbum ‚The Romantic‘ am 27. Februar veröffentlichen.

Nur wenige Tage nachdem er bestätigt hatte, dass er den Nachfolger von ’24K Magic‘ (2016) fertiggestellt hat, wurden nun weitere Details zum Projekt bekannt, darunter auch die Ankündigung, dass die Lead-Single bereits am Freitag (09. Januar) erscheinen wird. Auf X (ehemals Twitter) schrieb Bruno in dieser Woche: „Mein Album ist fertig.“

Seit ’24K Magic‘ hat Bruno mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet, darunter Cardi B für das 2018er Remix von ‚Finesse‘ und Anderson .Paak für ihr gemeinsames 2021er Album ‚An Evening With Silk Sonic‘. Zu seinen jüngeren Arbeiten zählen ‚Die With a Smile‘ (2024) mit Lady Gaga sowie ‚APT.‘ zusammen mit BLACKPINKs Rosé. Nach der Veröffentlichung von ‚APT.‘ im Oktober 2024 deutete Bruno bereits an, dass er weitere Musik mit der K-Pop-Künstlerin aufgenommen habe. Er sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Oh, ja, es gibt [mehr Musik]. Und wir lieben den Song, an dem wir gearbeitet haben – ich werde den Titel nicht verraten … Wir versuchen nur herauszufinden wann oder wie.“

Der ‚Talking to the Moon‘-Sänger berichtete zudem, dass er seit der K-Pop-Kollaboration in Korea anders wahrgenommen wird. „Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist jetzt anders für mich in Korea. Wegen Rosé ist es etwas anderes. Sie behandeln mich dort ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich fühlte mich stark zu dem Song hingezogen, weil er ein Stück koreanischer Kultur enthält – und das fand ich magisch“, so Mars.