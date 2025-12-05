Musik Bruno Mars hätte Lady-Gaga-Hit ‚Die With A Smile‘ beinahe verworfen

Lady Gaga and Bruno Mars - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 14:00 Uhr

Bruno Mars hätte den gemeinsamen Hit ‚Die With A Smile‘ mit Lady Gaga fast aufgegeben.

Songwriter James Fauntleroy verriet, dass der ‚Locked Out of Heaven‘-Star das Demo praktisch abgehakt hatte – bis er von Gagas Rolle in ‚Joker: Folie à Deux‘ erfuhr und das Projekt wieder hervorholte.

Gegenüber ‚Variety‘ sagte Fauntleroy, Bruno habe den Song „genialerweise aus dem Unterbewusstsein gekramt“, weil das Timing mit dem Film perfekt gewesen sei – so sei Gaga als Duettpartnerin in seinen Kopf gekommen. Als sich das Film-Timing anders entwickelte, sei der Stein aber schon im Rollen gewesen, „weil die Macht von Bruno einen antreibt“.

Fauntleroy, der unter anderem mit Beyoncé, SZA, Rihanna und Travis Scott gearbeitet hat, war auch von Gagas Musikalität beeindruckt. Er erinnerte sich: „Sie meinte: ‚Lass uns ans Klavier gehen.'“ Er habe gewusst, dass sie spielen könne, aber sie dann zu sehen, wie sie sich hinsetzt, die Akkorde lernt, sich Stift und Papier geben lässt und sie mitschreibt, sei „ungewöhnlich“ gewesen. „Sie hat den verdammten Song einfach dort gelernt.“

Produzent Andrew Watt beschrieb die Sessions so, dass Bruno und Gaga abwechselnd in die Gesangskabine gingen, später gemeinsam mit Gitarren und Gaga am Klavier spielten: „Es war, als wäre man in Fleetwood Mac.“

Der Aufwand zahlte sich aus: ‚Die With A Smile‘ sammelte über 1,7 Milliarden Streams und wurde Spotifys meistgehörter globaler Song des Jahres. Die Ballade bescherte Bruno Mars und Lady Gaga zudem einen Grammy in der Kategorie Best Pop Duo/Group Performance.