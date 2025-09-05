Stars Cardi B fühlt sich ‚komisch‘, wenn sie Fans ihre neue Beziehung erklärt

Cardi B - JUNE 8 2025 - 2025 ASCAP Rhythm and Soul Awards Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 14:00 Uhr

Die Rapperin ist wieder verliebt - doch sie beschäftigt der Gedanke, wie ihre Fans zu der neuen Beziehung stehen.

Cardi B macht sich Sorgen, was die Fans von ihrer neuen Beziehung halten.

Die Rapperin trennte sich im letzten Jahr von ihrem Ehemann Offset, dem Vater ihrer drei Kinder. Kürzlich machte sie ihre neue Romanze mit dem NFL-Spieler Stefon Diggs öffentlich. Cardi gestand, dass es sich seltsam anfühle, Details ihres Privatlebens mit ihren Followern zu teilen.

„Wir haben eine Beziehung, in der ich sie [die Fans] liebe. So wie man seine Familie und Freunde liebt, wird man auch mal Streit mit ihnen haben“, erklärte die Musikerin gegenüber dem ‚Billboard‘-Magazin. „Sie können ein bisschen nervig sein, so nach dem Motto: ‚Okay, jetzt übertreibt ihr es ein bisschen‘, aber ich liebe sie wirklich. Sie können therapeutisch sein.“

Die 32-Jährige fügte hinzu: „Es ist so komisch, weil ich jemanden Neues in meinem Leben habe. Diese Art von Beziehung meinen Fans zu erklären [kann komisch sein], aber sie kennen mich. Und ich kenne sie. Ich richte mich nicht nach der Zustimmung anderer Leute, aber bei bestimmten Dingen nehme ich die Zustimmung meiner Fans schon in Betracht. Es ist irgendwie seltsam.“

Der ‚WAP‘-Interpretin ist es wichtig, dass die Fans ihre Entscheidungen gutheißen. „Wenn ihnen etwas oder jemand nicht gefällt, möchte ich, dass sie es mögen, aber dann denke ich: ‚Warum kümmert mich das? Warum will ich die Zustimmung meiner Fans?‘ Aber das liegt daran, dass ich ihnen sehr wichtig bin“, schilderte sie.

Cardi B gab Offset 2017 das Jawort, doch drei Jahre später trennten sich das Paar. Die Stars versöhnte sich später, bevor Cardi im Juli 2024 ein zweites Mal die Scheidung einreichte. Über den Sommer machte sie ihre neue Beziehung mit dem New England Patriots-Spieler Stefon Diggs öffentlich.