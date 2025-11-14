Stars Cardi B ist wieder Mama geworden

Cardi B and Stefon Diggs - May 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht.

Cardi B hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht.

Die 33-jährige Rapperin bestätigte, dass sie ihr erstes Kind mit ihrem NFL-Star-Freund Stefon Diggs auf die Welt gebracht hat und sich darauf freut, das „nächste Kapitel“ ihres Lebens zu beginnen.

Auf Instagram schrieb sie: „Mein Leben war schon immer eine Kombination aus verschiedenen Kapiteln und verschiedenen Phasen. Mein letztes Kapitel war der Beginn einer neuen Phase. Ein Neuanfang ist nie einfach, aber es hat sich so sehr gelohnt! Ich habe der Welt neue Musik und ein neues Album geschenkt! Ein neues Baby in meiner Welt und einen weiteren Grund, die beste Version meiner selbst zu sein, einen weiteren Grund, mich mehr als alles andere und jeden anderen zu lieben, damit ich meinen Babys weiterhin die Liebe und das Leben geben kann, das sie verdienen.“

Cardi – die drei weitere Kinder hat, Kulture (7), Wave (4) und Blossom (14 Monate), mit ihrem getrennt lebenden Ehemann, dem Rapper Offset – hat bereits begonnen, sich auf ihre ‚Little Miss Drama Tour‘ vorzubereiten, die im Februar startet. Sie fügte hinzu: „Ich habe mit den Vorbereitungen für die Tour begonnen, indem ich meinen Körper und meinen Geist in Form gebracht habe. Nichts wird mich davon abhalten, euch die Performance eures Lebens zu bieten! Ich habe gelernt, dass ich geheilt bin, und ich liebe die Frau, die ich geworden bin! Das ist es, was diese nächste Ära für mich bedeutet, und ich gehe besser denn je hinein.“