Stars Cardi B von Anklagen wegen Körperverletzung freigesprochen

Cardi B - JUNE 8 2025 - 2025 ASCAP Rhythm and Soul Awards Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2025, 09:00 Uhr

Die Rapperin muss sich nicht länger wegen der Vorwürfe vor Gericht verantworten.

Cardi B wurde von den Vorwürfen der Körperverletzung freigesprochen.

Die ‚WAP‘-Interpretin, deren bürgerlicher Name Belcalis Almanzar ist, wurde in der zivilrechtlichen Klage, die von der Sicherheitskraft Emani Ellis eingereicht wurde, für nicht haftbar befunden. Ellis hatte im Jahr 2020 Klage wegen eines angeblichen Vorfalls vor zwei Jahren eingereicht. Nachdem das Urteil am Dienstag (02. September) im Gericht verlesen wurde, dankte Cardi ihren Anwälten, Fans, den Geschworenen und „allen zu Hause, die mich unterstützen“. Bei einer Pressekonferenz nach der Urteilsverkündung warnte sie: „Diesmal werde ich nett sein. Die nächste Person, die versucht, mir eine unbegründete Klage anzuhängen, wird von mir Gegenklage bekommen und ich werde dich bezahlen lassen, denn das ist nicht in Ordnung.“

Die 32-jährige Rapperin betonte außerdem erneut ihre Unschuld. Sie sagte: „Ich habe diese Frau nicht berührt.“ Emani hatte in ihrer Klage behauptet, Cardi – die mit ihrem getrennt lebenden Ehemann Offset die Kinder Kulture (7), Wave (3) und die 11 Monate alte Blossom hat – hätte ihr ins Gesicht gespuckt, rassistische Beleidigungen benutzt und ihr mit dem Fingernagel das Gesicht verletzt. Außerdem beschuldigte sie die Musikerin, die zu diesem Zeitpunkt im vierten Monat schwanger war, „ihren Promi-Status ausgenutzt zu haben“, um sie von ihrem Job zu feuern. Sie verklagte Cardi wegen Körperverletzung, vorsätzlicher Zufügung emotionalen Leids, Fahrlässigkeit und Freiheitsberaubung nach dem Vorfall.

Obwohl sie Schadensersatz in Höhe von 24 Millionen Dollar forderte, bestand die Sicherheitskraft darauf, dass es ihr „nie ums Geld ging“. Sie sagte nach dem Urteil zu Reportern: „Was sie mir angetan hat, war real, es ging nie ums Geld, sondern vor allem um Verantwortung. Meine Position ist die gleiche: Sie hat mich angegriffen und verletzt, und ich möchte nicht, dass sie damit davonkommt. Ich will nicht, dass das übersehen wird.“ Während des Prozesses erklärte Emanis Anwalt, dass sie keine Millionen mehr fordere, sondern nur noch die Erstattung ihrer medizinischen Kosten plus 250.000 Dollar.