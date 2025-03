Musik Chappell Roan macht ihren Fans ein Versprechen

Chappell Roan - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2025, 11:00 Uhr

Die 27-jährige Sängerin beteuert, dass ihre neue Country-Single nur aus Spaß entstanden ist.

Chappell Roan beteuert, dass ihre neue Country-Single nur „aus Spaß“ entstanden ist.

Die 27-jährige Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt, schockierte ihre Fans mit dem musikalischen Stil ihrer aktuellen Single ‚The Giver‘. Jetzt erklärte Chappell jedoch öffentlich, dass sie nicht vorhabe ihre Pop-Wurzeln für eine Country-Karriere hinter sich zu lassen. In der Apple-Music-Radioshow ‚Today’s Country Radio with Kelleigh Bannen‘ erklärte sie: „Ich habe es einfach aus Spaß gemacht. Ich werde nicht das Genre wechseln oder so.“ Dennoch deutete sie an: „Es wird nicht für immer ein nein bleiben.“

Da sie selbst in Missouri aufwuchs, scheint Country einen besonderen Platz in Chappells Herzen zu haben. „Ich bin aus dem Südwesten von Missouri“, erklärte sie im Interview, „ich bin mit christlicher Musik und Country groß geworden, dann entdeckte ich ‚Alejandro‘ von Lady Gaga und dachte mir ‚Ich glaube, das mag ich auch.‘ Also, Country hat einen Platz in meinem Herzen. Und es ist so nostalgisch durch West-Hollywood zu fahren und Jason Aldean oder Alan Jacksons ‚Chattahoochee‘ abzuspielen.“